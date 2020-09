Drie spelers en twee leden uit de sportieve staf van RSC Anderlecht hebben een besmetting met het coronavirus opgelopen. Ze gaan allemaal een week in quarantaine. Dat meldt de recordkampioen dinsdag op de clubwebsite.

'Na de testen van gisteren maandaag 14 september, blijken 2 medewerkers van de sportieve staf en 3 spelers van de A-kern besmet te zijn met het COVID 19 virus', stelt de club. 'Zij zullen een week in quarantaine gaan. Volgende week worden ze nogmaals getest in het door de Pro League erkend laboratorium.' De drie spelers, wiens identiteit niet bekend is, missen dus zeker het competitieduel van zaterdagavond op het veld van Waasland-Beveren. Afgelopen zondag won paars-wit op de vijfde speeldag thuis met 2-0 van Cercle Brugge en behaalde zo een eerste overwinning met Vincent Kompany op de trainersbank. De Nederlander Michel Vlap miste de match omdat ook hij positief had getest op corona.