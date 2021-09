Anderlecht en AA Gent hebben donderdag 1-1 gelijkgespeeld in een inhaalwedstrijd van de vijfde speeldag in de Jupiler Pro League. Lior Refaelov wiste na rust vanop de stip de openingstreffer van Alessio Castro-Montes uit.

In de stand komt Anderlecht op de derde plaats, met veertien punten, evenveel als Antwerp, Eupen en Genk, en drie minder dan leider Club Brugge. Gent blijft erg wisselvallig acteren en is veertiende met acht punten.

Anderlecht en Gent begonnen zonder veel aanvalsdrang aan de partij in het Lotto Park. Anderlecht had veel balbezit, maar de organisatie van Gent stond goed. Het grootste gevaar kwam uit een hoekschop van Lior Refaelov, die voor de match zijn Gouden Schoen in ontvangst nam. Zijn corner ging via Godeau bijna in het Gentse doel.

Het was wachten tot tien minuten voor rust vooraleer de partij openbrak. Bezus kwam na een knappe dribbel dichtbij een goal, maar werd in laatste instantie nog gestuit door Cullen.

Na 39 minuten was het echter toch raak. Castro-Montes profiteerde van paars-wit balverlies en schoot de bal knap voorbij Van Crombrugge, 0-1.

Strafschop

Na de pauze ging Anderlecht met hernieuwd enthousiasme van start. Verschaeren botste al snel op Bolat. De Brusselaars bleven drukken en op het uur ging de bal op de stip na een fout van Castro-Montes op Gomez. Refaelov ging achter de bal staan en faalde niet, 1-1.

Na de gelijkmaker vergat Anderlecht verder door te duwen. De beste kans in de slotfase was nog voor Gent en de ingevallen Lemajic. Die stuitte echter op Van Crombrugge. Aan de overkant was Bolat in de blessuretijd attent op een gevaarlijke dieptepass van Zirkzee. Het bleef 1-1.

Woensdag versloeg Antwerp in die andere inhaalmatch van de vijfde speeldag Racing Genk in een spektakelwedstrijd met 4-2.

