Anthony Vanden Borre kreeg in september 2019 de zoveelste kans op een comeback bij RSC Anderlecht, maar die draait opnieuw nergens op uit. In enkele kranteninterviews kondigt hij zijn (waarschijnlijke) afscheid aan.

Anthony Vanden Borre is al twee weken niet op Anderlecht verschenen. Hij nodigde de media uit om te praten over zijn nieuwe plannen - een voetbalacademie die hij gaat opstarten in Dubai - maar onvermijdelijk ging het over zijn afwezigheid bij Paars-wit.

Geen aanbod

'Ik begrijp niet dat ze daar op Anderlecht een topic van maken,' citeert Het Laatste Nieuws hem. 'Ik wacht al zes maanden op een voorstel. Dan lijkt het me overduidelijk dat ik niet meer nodig ben.'

Van den Borre mocht na zijn terugkeer anderhalf jaar geleden met de U21 meetrainen. De ex-Rode Duivel speelde nadien enkele oefenwedstrijden met de hoofdmacht, maar belandde uiteindelijk in de B-kern en kwam de jongste weken niet meer trainen.

VDB legt de schuld van de nieuwe breuk vooral bij Anderlecht. 'Ik ben niet stom. Er was veel blabla, maar niks concreets. Anderlecht heeft me niks aangeboden. Simpel. Het waren slechts mooie woorden. Dat is geen ontgoocheling. Het was leuk geweest als ik nog perspectieven had gehad op Anderlecht, maar op een bepaald moment moet je er een lijn onder trekken.'

'Ik sluit niks uit'

Of dit ook het definitieve einde van zijn voetbalcarrière betekent, laat de 33-jarige Vanden Borre in het midden. Hij zegt dat het wel degelijk zijn intentie was om nog speler te zijn.

'Hadden ze me iets meer tijd gegeven, dan was ik nog wel teruggekomen. Ben ik zeker van. Ik heb goesting. Mocht ik een aanbieding krijgen, dan zeg ik niet "neen". Maar als ik nu nog eens vijf maanden niet speel, dan wordt het wel moeilijk natuurlijk. In de oefenmatchen vond ik dat ik nog iets kon bijbrengen, er zat nog meer in, maar ze hebben in mijn plaats gekozen. Ik sluit niks uit.'

