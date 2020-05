De bank BNP Paribas Fortis en voetbalclub RSC Anderlecht hebben in onderling overleg besloten het bestaande sponsorcontract te beëindigen, zo bevestigden de club en BNP Paribas Fortis maandag.

Het is het einde van een tijdperk, want de bank was 39 jaar lang hoofd- en shirtsponsor van het Brusselse voetbalinstituut. Een periode waarin heel wat successen gevierd werden, met een Europese beker, zeventien landstitels en vier nationale bekers.

Tussen 1981 en 1999 stond de grote G van Generale Bank op de shirts, na de fusie tussen de Generale Bank en ASLK verscheen op 2 april 2000 de nieuwe naam FORTIS op de uitrusting. En ook na de integratie in de Groep BNP Paribas in 2009 bleef de bank RSCA sponsoren met de merknaam BNP Paribas Fortis, waarmee het in België actief is. De voorbije jaren werd BNP Paribas Fortis met het merk 'Hello Bank' ook nog partner van de RSCA Women en de eSports-afdeling van de club.

Toch waren er al langer barsten in het huwelijk en in de media werd concurrent Belfius, voormalig shirtsponsor van Club Brugge, al naar voren geschoven als mogelijke opvolger. Meer nieuws is er daaromtrent nog niet, maar de gesprekken met de 'nieuwe partners' zitten volgens kersvers CEO Karel Van Eetvelt wel 'in een afrondende fase'. 'Op het gepaste tijdstip zal RSCA daarover communiceren en zal blijken dat we absoluut gewapend zijn voor een mooie toekomst', klinkt het bij Van Eetvelt. 'Wij zijn BNP Paribas Fortis zeer dankbaar voor de bijna veertig jaar unieke samenwerking. We kunnen samen terugblikken op vele mooie sportieve momenten. Omdat het management van de club en de bank altijd een open relatie hebben gehad, wisten we al langer dat BNP Paribas Fortis het partnership opnieuw wilde evalueren. Mede in het belang van de club hebben we samen voor snelle duidelijkheid gekozen, waardoor RSCA de kans kreeg andere partners te zoeken. We zijn onze hoofdsponsor daar enorm dankbaar voor. Nu bieden zich andere mogelijkheden aan voor de club.'

