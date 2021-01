RSC Anderlecht en AA Gent hebben zondag op de 23e speeldag in de Jupiler Pro League in een teleurstellende partij een scoreloos gelijkspel afgeleverd.

RSCA en het AA Gent van coach Hein Vanhaezebrouck, voor het eerst op bezoek bij zijn ex-ploeg, konden nochtans allebei de punten goed gebruiken, maar het inspireerde beide teams niet tot grootse daden in het Astridpark. Na een zwakke eerste helft was de 0-0 ruststand dan ook logisch te noemen, wegens een acuut gebrek aan kansen langs beide kanten. De schrik om te verliezen zat er stevig in, gezien de resultaten de voorbije speeldagen. Paars-wit wist in vijf wedstrijden slechts één keer te winnen en geraakte de voorbije speeldagen niet voorbij de kelderploegen Waasland-Beveren (0-0) en Moeskroen (1-1). Anderlecht was zo uit de top vier getuimeld, die na de reguliere competitie toegang geeft tot Play-off I.

Een wisselvallig AA Gent deed met één zege in zes wedstrijden zelfs nog slechter.

Enkele kansen

In de tweede helft kwam er toch wat meer drang naar voren van de thuisploeg. Lukas Nmecha kon bij een eerste poging een gebrek aan scherpte niet verbergen, op een trap van Albert Sambi Lokonga werd Sinan Bolat wel gedwongen tot een redding. De Gentenaars bleven geduldig afwachten en bij een snelle tegenaanval trapte Osman Bukari staalhard op Anderlecht-doelman Timon Wellenreuther. Even later had een plaatsbal van de snedig ingevallen Paul Mukairu beter verdiend.

Met 38 punten komt Anderlecht op een met Standard gedeelde vierde plaats terecht. De Rouches verloren eerder op zondag de topper op het veld van landskampioen en competitieleider Club Brugge met 3-1. AA Gent blijft met 32 punten op de twaalfde plaats. Intussen staan de Buffalo's wel tien punten boven de degradatieplaatsen, maar veel meer dan een stek in de middenmoot lijkt er dit seizoen niet in te zitten voor de Gentenaars.

