RSC Anderlecht heeft een samenwerkingsakkoord gesloten met traditieclub Racing Mechelen voor de opleiding van jeugdspelers. Dat hebben beide clubs maandag bekendgemaakt.

Jean Kindermans, hoofd opleidingen van paars-wit, is opgetogen met het nieuwe samenwerkingsakkoord. 'Racing Mechelen is niet alleen een club met naam en faam, maar is er ook in geslaagd om een duidelijke visie inzake jeugdopleiding neer te zetten en te implementeren. Ik ben ervan overtuigd dat de uitwisseling van kennis en het opsporen van jonge talenten uit de regio beide clubs zal ondersteunen op middellange termijn.'

Ook Racing-voorzitter François De Keersmaecker is blij dat de Belgische recordkampioen voortaan een partner is van zijn club. Talentvolle Racing-jongeren zullen bijvoorbeeld op stage kunnen gaan in Anderlecht. 'Het is een eer voor Racing Mechelen dat een monument in het Belgische voetbal als RSC Anderlecht met ons in zee gaat. Marketinggewijs, maar dit is vooral vanuit sportief oogpunt zeer belangrijk.' De voormalige bondspreses is sinds begin 2019 voorzitter van de traditieclub, die volgend seizoen aantreedt in de derde amateurklasse.

Racing Mechelen is al de zevende club die samenwerkt met de jeugdopleiding van Anderlecht. De overige zes zijn K. Berchem Sport, KFC Turnhout, KFC Heur-Tongeren, Eendracht Mazenzele Opwijk, KSV Oudenaarde en Tempo Overijse. 'De uitwisseling van kennis en inbreng van expertise, het ontdekken en scouten van jong Belgisch talent en opleiding zijn de pijlers van deze akkoorden', zo klinkt het.

Omwille van de coronacrisis was het niet mogelijk het nieuws aan te kondigen op een persconferentie. 'Zodra de maatregelen versoepelen zullen KRCM en RSCA het partnership verder toelichten in het bijzijn van de pers, hopelijk in augustus.'

