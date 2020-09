Anderlecht is er op de zevende speeldag niet in geslaagd de drie punten thuis te houden.

Tegen Eupen gooide Anderlecht zondag in de slotminuut de zege te grabbel. Sambi Lokonga had paars-wit in de 71e minuut op voorsprong gezet. In de 90e minuut trapte Julien Ngoy de 1-1 eindstand tegen de netten.

Anderlecht is nog altijd ongeslagen, maar kon nog maar drie keer winnen. Zondag speelde het een vierde keer gelijk. Het liet zo de tweede plaats in de stand liggen.

Met 13 punten zijn de troepen van Vincent Kompany vierde, op vijf punten van Charleroi, dat zondagavond op het veld van Moeskroen probeert zijn maximum te behouden. Eupen staat met 8 punten op de twaalfde plaats.

