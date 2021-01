Anderlecht is er vrijdag niet in geslaagd de drie punten thuis te houden tegen Waasland-Beveren. Het bleef na een weinig opwindend duel 0-0. Paars-wit kreeg de meeste kansen, maar toonde zich niet efficiënt. Het klimt wel naar een voorlopige vierde plaats, Waasland-Beveren blijft zeventiende en voorlaatste.

Anderlecht was de hele partij dominant in het Lotto Park, maar had het moeilijk met de verstevigde burcht die de bezoekers optrokken. Voor rust waren er kansjes via Mukairu, die naast trapte, en El Hadj, die de buitenkant van de paal op zijn weg vond.

Na de pauze was Nmecha al snel gevaarlijk, maar Jackers stond paraat. Nieuwkomer Diaby mocht even voorbij het uur zijn debuut maken voor paars-wit en toonde zich met een lage schuiver. Kompany bracht in het slotkwartier met Dimata en Dauda nog twee verse aanvallende krachten en vooral die laatste was gevaarlijk. Hij dreigde eerst met een kopbal en vervolgens ook met een schot van dichtbij, maar telkens bracht Jackers redding. In het slot waren ook Diaby (op Jackers) en El Hadj (opnieuw op de paal) nog gevaarlijk, maar de 0-0 bleef op het bord staan.

Voor de wedstrijd poseerde toekomstige aanwinst Jacob Bruun Larsen al met het Anderlecht-shirt met rugnummer 11. De transfer van de 22-jarige Deen zal hoogstwaarschijnlijk zaterdag officieel worden bekendgemaakt.

Zaterdag zijn er in de Jupiler Pro League met Mechelen-Eupen, Kortrijk-Cercle Brugge, STVV-Moeskroen en Antwerp-Oostende vier duels. De meeste aandacht zal echter uitgaan naar de topper van zondag. Leider Club Brugge ontvangt om 13u30 eerste achtervolger Racing Genk. Er is zondag ook nog Zulte Waregem-Beerschot, de Waalse clash Standard-Charleroi en ten slotte OH Leuven-Gent.

