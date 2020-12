Mohamed Bouchouari gaat opnieuw voor Anderlecht voetballen. De twintigjarige rechtsachter ondertekende bij paars-wit een contract tot juni 2022, zo meldt de club maandag.

Bouchouari kwam in de zomer van 2018 over van Zulte Waregem en vervolledigde zijn opleiding bij de U21 van Anderlecht. Vorig seizoen verdedigde hij de kleuren van het Luxemburgse F91 Dudelange. Hij speelde er 26 wedstrijden (drie assists) waaronder zes in de groepsfase van de Europa League. Sinds de zomer zat Bouchouari zonder contract. Hij krijgt in het Lotto Park rugnummer 34.

Mohamed Bouchouari keert terug naar #RSCA. Il a signé jusqu’en 2022. Welcome back! 🟣⚪️ https://t.co/oRhTRV5HPH pic.twitter.com/VLy1P0j4sd — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) December 28, 2020

