Anderlecht haalt Pär Zetterberg terug

Hij wordt assistent van hoofdtrainer Hein Vanhaezebrouck. Daarnaast zal hij met bijzondere aandacht de jeugd opvolgen en begeleiden.

De naam van Zetterberg, een clubicoon van Anderlecht, was de voorbije dagen al gevallen in de berichten rond de versterking van de sportieve structuur van RSCA. Onlangs was hij al gespot naast voorzitter Marc Coucke in de tribunes van het Constant Vanden Stockstadion.

Lees ook RSCA goes international

Michael Verschueren

Anderlecht maakte het nieuws vrijdag bekend op zijn website. Op een foto poseert Zetterberg naast sportief verantwoordelijke Michael Verschueren, de opvolger van Luc Devroe, en Vanhaezebrouck.

'Michael Verschueren stelt de eerste versterking voor de sportieve staff van RSC Anderlecht voor. Legende Pär Zetterberg komt vanaf januari 2019 de sportieve cel versterken. Hij wordt, net als Karim Belhocine, assistent van coach Hein Vanhaezebrouck', opent het persbericht.

'Pär speelde tijdens zijn carrière 375 wedstrijden voor RSC Anderlecht, scoorde 87 doelpunten, werd zes keer Belgisch kampioen, won één Beker van België en heeft ook twee Supercups op zijn palmares.

'Vandaag keert hij, na tien jaar, terug naar de club van zijn hart. Aan de zijde van Hein Vanhaezebrouck kan hij vanaf januari 2019 dat paars bloed in zijn aderen weer sneller doen stromen. Hij zal de coach assisteren tijdens wedstrijden en trainingen. Daarnaast zal hij met bijzondere aandacht de jeugd opvolgen en begeleiden. Welkom thuis, Pär!'

Gouden Schoen

Zetterberg droeg het paarswitte shirt tussen 1989 en 2000 (op een uitleenbeurt aan Charleroi na van '91 tot '93) en tussen 2003 en 2006. Hij won twee keer de Gouden Schoen en werd drie keer verkozen tot Profvoetballer van het Jaar.

Bij Anderlecht hoopt men dat Zetterberg de club weer mee op het juiste spoor kan zetten. Na snelle exits in Europa en in de Beker van België rest de fiere recordkampioen alleen nog de competitie. Daarin staat Anderlecht na vijftien speeldagen vierde, op 5 punten van leider KRC Genk. Zondagavond wacht een lastige verplaatsing naar Sint-Truiden.