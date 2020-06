RSCA heeft vrijdagmiddag de transfer van Willem II-doelman Timon Wellenreuther bekendgemaakt. De keer zou aanvankelijk transfervrij overkomen, maar door een misverstand heeft Anderlecht waarschijnlijk toch een bedrag moeten betalen.

Vrijdagochtend meldden verschillende Belgische media dat Anderlecht zijn tweede transfer van de zomer beet had met de transfervrije doelman Timon Wellenreuther van Willem II. De Duitser dacht zelf gratis over te kunnen komen omdat zijn contract over een maand afloopt, maar volgens de Brabantse club klopt dat niet. Hij zou volgens de nummer vijf van de Eredivisie zijn contract niet formeel hebben opgezegd, waardoor er automatisch een jaar bijkomt.

Maar Anderlecht zou in de tussentijd toch een bedrag op tafel hebben gegooid, want het kondigde de transfer vrijdagmiddag zelf aan. En de 24-jarige Duitser kijkt ernaar uit om voor Anderlecht te mogen uitkomen. 'Het is een eer om voor een instituut als RSC Anderlecht te mogen voetballen. Ik kan me helemaal vinden in de speelstijl van paars-wit en ik zal mijn uiterste best doen om de talentvolle jongeren bij te staan met mijn ervaring. Ik kijk er ook naar uit om de fans en de groep te leren kennen en het nieuwe seizoen aan te vatten.'

Bienvenue au Sporting @Timonwellle 🟣 ⚪ Jong én ervaren. Lef én uitstraling. Tweevoetig. Jeune et expérimenté. Mentalité. Et la volonté de progresser.

Wellenreuther staat sinds 2017 onder de lat bij Willem II. Vorig jaar in maart, na het bereiken van de bekerfinale, verlengde de Duitser zijn contract met een jaar. Hij was ook dit seizoen een belangrijke kracht in het elftal van trainer Adrie Koster, dat op de vijfde plek stond toen de Eredivisie vanwege de coronacrisis werd beëindigd. Willem II gaat komend seizoen de Europa League in.

Wellenreuther speelde eerder voor onder meer de Spaanse club Real Mallorca en in Duitsland voor Schalke 04. Bij paars-wit zou hij na Ilias Takidine de tweede versterking voor komend seizoen worden. De club was op zoek naar een nieuwe doelman, omdat er momenteel heel wat onzekerheden zijn: eerste doelman Hendrik Van Crombrugge heeft een uitstekend seizoen achter de rug en staat daardoor in de belangstelling van heel wat clubs, Davy Roef vertrok definitief naar AA Gent en de spelerscarrière van Frank Boeckx lijkt afgelopen. Voormalig nummer een Thomas Didillon keert weliswaar terug van een uitleenbeurt aan Racing Genk, maar zijn toekomst in het Astridpark is erg onduidelijk.

