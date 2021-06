Wesley Hoedt speelt het komende seizoen voor RSC Anderlecht. Paars-wit en Southampton kwamen tot een akkoord over een definitieve transfer van de 27-jarige centrale verdediger. De Nederlander, met in België een verleden bij Antwerp, ondertekent een contract tot 2025.

'Met Hoedt voegen we leiderschap en ervaring toe aan het team', reageert Peter Verbeke, sportief directeur. 'Om onze vele jonge spelers optimaal te laten ontwikkelen en te streven naar resultaat is deze balans noodzakelijk. Wesley is ook goed aan de bal en hij speelt met lef en vertrouwen, wat zeer goed aansluit bij het voetbal dat deze club wil brengen.' Hoedt brak in eigen land door bij AZ. Behalve van Antwerp verdedigde hij ook nog de kleuren van Lazio, Southampton en Celta de Vigo. De Nederlander kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur in Brussel en de samenwerking met coach Vincent Kompany. Hij zal ook weer samenspelen met zijn voormalige ploeggenoot bij Antwerp Lior Refaelov. 'De contacten tussen Anderlecht en mezelf lopen ondertussen al meer dan een jaar', klinkt het. 'Er was onmiddellijk een klik met Peter en Vincent en het was wachten op het juiste moment. De keuze voor Anderlecht is voor mij in de eerste plaats een sportieve keuze. Ik wil meehelpen dit project te doen slagen, om opnieuw voor het allerhoogste te gaan. Het is aan mezelf en Lior om de kleedkamer de nodige maturiteit te bij te brengen. En de vele jonge spelers ten volle helpen ontwikkelen.'