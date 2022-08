Na jaren vol ups en downs lijkt Francis Amuzu eindelijk echt zijn draai te hebben gevonden bij Anderlecht. Maar is het net te laat?

Soms kan de verandering van systeem ook een speler veranderen. Onder Vincent Kompany was Francis Amuzu lange tijd de vaste supersub, tot hij zich in de vorige play-offs een basisplaats opeiste. Ondertussen is hij een vaste waarde geworden in het spelplan van Felice Mazzu. Op de vleugel in een 3-5-2 is de wervelende maar soms slordige linksbuiten veel vaker dreigend.Amuzu is niet altijd handig wanneer hij de bal krijgt met de rug naar het doel en onder druk wordt gezet. Hij is ook beter voor de langere runs dan om uit stilstand te vertrekken zoals het de specialiteit was van Jérémy Doku. Maar hij profiteert van de aanwezigheid van twee spitsen en een aanvellende middenvelder voor zich om passes te krijgen met zijn blik op het doel. En omdat zijn natuurlijke actie vanop links hem dichter bij het doel brengt, weet de flankspeler die dreiging ook om te zetten in goals. Tegenover een zwak en naïef Seraing kon hij zijn hart ophalen. Nu valt af te wachten of het feestje ook doorgaat wanneer er zwaardere kost op het menu staat.Het hele systeem heeft Amuzu dus nog geen windeiren gelegd. Hij voelt zich als een vis in het water in dit Anderlecht en illustreerde dat al met twee goals en één assist in vier wedstrijden voor de Brusselse club. Ter vergelijking, in de voorbije seizoenen kwam hij in de reguliere fase van de Jupiler Pro League nooit verder dan vijf doelpunten. Kan hij dat dit jaar verbeteren?Die kans wordt kleiner en kleiner met de dag, want de jonge Belg staat al een tijdje op de wishlist van enkele buitenlandse clubs met OGC Nice en de Engelse promovendus Nottingham Forest op kop. Lange tijd leek Nice hem te kunnen verleiden tot een overstap naar Zuid-Frankrijk, maar Anderlecht wil cash zien. Het plakte een prijs van 8 miljoen op het hoofd van zijn jeugdproduct, een bedrag dat de Franse club niet meteen wil betalen. Zij willen dan weer via bonussen naar de vraagprijs mikken, maar dat ziet Anderlecht niet zitten. Paars-wit wil bovendien een terugkoopclausule in het contract zetten. Al zou er de laatste dagen wel een doorbraak zijn in het dossier. Vanavond kan Amuzu misschien nog een laatste keer knallen voor de club van zijn hart in de Conference League tegen het Estse Paide.