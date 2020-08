RSC Anderlecht versterkt zich met Lukas Nmechae. De 21-jarige aanvaller wordt voor een seizoen gehuurd van Manchester City. Dat heeft paars-wit donderdag laten weten.

De Engels-Duitse spits is geen onbekende voor Vincent Kompany, die hem nog kent van zijn periode bij Manchester City. Nmecha kon bij de Engelse topclub wel nooit doorbreken bij de hoofdmacht. De voorbije seizoenen werd hij uitgeleend aan Preston North End, VfL Wolfsburg en Middlesbrough.

'Met Lukas erbij hebben we de extra optie in de spits waar we naar op zoek waren', vertelt Peter Verbeke, sportief directeur van RSC Anderlecht. 'Die concurrentie is noodzakelijk als we iedereen tot het uiterste willen pushen. Het is nu aan ons en aan Lukas om er alles aan te doen zijn grote potentieel om te zetten in doelpunten en assists.'

Nmecha zelf kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur bij paars-wit. 'Toen ik bij de beloften van City meetrainde, kwam het regelmatig voor dat we tegen de eerste ploeg speelden. Ik stond dan weleens tegenover Vincent Kompany, die me niet spaarde en op het veld vaak actief coachte. Ik heb er heel veel zin in om nu opnieuw met hem samen te werken.'

