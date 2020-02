Hoofdredacteur Jacques Sys blikt terug op de sportactualiteit. Hij heeft het over de bekerfinale, Anderlecht en het veldritseizoen.

Club Brugge en Antwerp spelen op 22 maart de bekerfinale. Dat is een aantrekkelijke affiche.'De ideale ouverture voor play-off 1, dat dan twee weken later begint. Voor de groei van Antwerp geeft zo'n bekerfinale zeker een boost, dat zal veel losmaken. De club staat in de steigers, je merkt dat nu ook aan de bouwwerken in het stadion. Er leeft wat. Alleen moet het voetbal natuurlijk beter en is er altijd wel iets dat de rust verstoort.'Antwerp heeft een kleedkamer die geregeld onder hoogspanning staat, er zijn een aantal ego's en er is een ongeleid projectiel als Lamkel Zé die op de een of andere manier kennelijk hunkert naar aandacht. En László Bölöni is nu ook niet de meest fijnzinnige coach, een trainer van de oude stempel en zeker geen peoplemanager. Maar hij is natuurlijk wel succesvol. Alleen is het vreemd dat Antwerp bij vlagen echt dominant voetbal brengt, zoals in het begin van het seizoen, en in andere wedstrijden vooral wil beletten te voetballen. Dat past niet bij deze stad. Dat Antwerp nu al 28 jaar wacht op een beker en, erger nog, 63 jaar op een titel is een aanfluiting.'Anderlecht deed het vrijdag heel verdienstelijk op KAA Gent.'Absoluut, ze hadden eigenlijk moeten winnen. Je krijgt de indruk dat ze tegen topploegen goed spelen, zoals eerder ook al in die thuismatch tegen Club Brugge bleek. Maar tussenin bakken ze er dan niets van op Cercle Brugge en wordt er matig gevoetbald thuis tegen Mouscron.'Op de een of andere manier sluipt er altijd een vorm van overschatting in de ploeg. Maar het is natuurlijk een jong team. Als je zag hoe ze op Gent voetbalden, met toch veel geblesseerden, dan heeft Anderlecht zeker toekomst. Ze beschikken over een paar uitstekende voetballers die moeten rijpen. In een klimaat van rust. En gestuurd door een duidelijke filosofie. Daar werkt Frank Vercauteren aan. Met vallen en opstaan. Anderlecht moet waken over zijn DNA. Dat doe je niet, zoals de afgelopen maanden, door een hapsnapbeleid te voeren.'Intussen dooft het veldritseizoen uit en zijn de wegwedstijden volop begonnen.'Het wordt een heel interessant wielerjaar. Het is goed dat Wout van Aert zaterdag in Lille heeft gewonnen, hij had dat echt nodig, als een soort zelfbevestiging. Je merkt dat Remco Evenepoel meteen op de afspraak is en Mathieu van der Poel zich na zijn overrompelend veldritseizoen volop voorbereidt op het voorjaar.'Maar ik vind de manier waarop Tadej Pogacar aan het seizoen begon echt wel indrukwekkend. Let op die Sloveen, 21 jaar en iemand die met heel veel branie koerst. Een diamant van het zuiverste soort, een vat vol explosiviteit. Hij won vorig jaar drie bergritten in de Ronde van Spanje en maakt nu van de Tour zijn hoofddoel. Net zoals zijn landgenoot Primoz Roglic. Dat is toch wel opmerkelijk: dat een land als Slovenië, met twee miljoen inwoners, nu twee zulke kampioenen telt.'