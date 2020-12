Anderlecht heeft dinsdagavond op de vooruitgeschoven achttiende speeldag in de Jupiler Pro League met 2-1 gewonnen van KV Oostende. Lukas Nmecha scoorde beide goals. Paars-wit, dat met tien eindigde, wipt naar plaats vijf in de stand.

In vergelijking met het elftal dat vorige week knap KRC Genk versloeg (1-0), voerde Kompany noodgewongen enkele wissels door. Achterin verving de 19-jarige debutant Lucas Lissens de geblesseerde Miazga. Op het middenveld kwam er door het uitvallen van Cullen en Verschaeren plaats voor Vlap en El Hadj. Oostende miste dan weer de geblesseerden Vandendriessche en Sakala. Marquet en D'Haese kwamen in hun plaats.

Na een evenwichtige openingsfase kreeg Vlap een eerste grote kans, maar de Nederlander trapte te centraal. Iets voorbij het kwartier mocht paars-wit toch juichen. Lukas Nmecha tekende met zijn achtste van het seizoen voor de 1-0. Het bleek meteen ook de ruststand na een gelijkopgaande eerste helft waarin beide ploegen een aantal kansen creëerden maar voor doel onmondig bleken.

In de tweede helft verdubbelde Nmecha de Brusselse voorsprong vanaf de stip. De Duitse huurling van Manchester City vloerde Hubert net voor het uur met een panenka. Tien minuten later moest de thuisploeg met tien verder na de uitsluiting van Lissens. De debutant kreeg rood nadat hij met een gestrekt been de knie van D'Arpino raakte.

In de slotfase werd het nog spannend na een owngoal van Timon Wellenreuther. De keeper van paars-wit duwde het leer na terugkoppen van Mykhailichenko in eigen doel. Oostende drong daarna nog aan, maar Anderlecht hield stand.

In het klassement gaat Anderlecht voorbij Beerschot en komt naast nummer vier OHL met 29 punten. Oostende blijft negende met 22 punten.

In vergelijking met het elftal dat vorige week knap KRC Genk versloeg (1-0), voerde Kompany noodgewongen enkele wissels door. Achterin verving de 19-jarige debutant Lucas Lissens de geblesseerde Miazga. Op het middenveld kwam er door het uitvallen van Cullen en Verschaeren plaats voor Vlap en El Hadj. Oostende miste dan weer de geblesseerden Vandendriessche en Sakala. Marquet en D'Haese kwamen in hun plaats. Na een evenwichtige openingsfase kreeg Vlap een eerste grote kans, maar de Nederlander trapte te centraal. Iets voorbij het kwartier mocht paars-wit toch juichen. Lukas Nmecha tekende met zijn achtste van het seizoen voor de 1-0. Het bleek meteen ook de ruststand na een gelijkopgaande eerste helft waarin beide ploegen een aantal kansen creëerden maar voor doel onmondig bleken. In de tweede helft verdubbelde Nmecha de Brusselse voorsprong vanaf de stip. De Duitse huurling van Manchester City vloerde Hubert net voor het uur met een panenka. Tien minuten later moest de thuisploeg met tien verder na de uitsluiting van Lissens. De debutant kreeg rood nadat hij met een gestrekt been de knie van D'Arpino raakte. In de slotfase werd het nog spannend na een owngoal van Timon Wellenreuther. De keeper van paars-wit duwde het leer na terugkoppen van Mykhailichenko in eigen doel. Oostende drong daarna nog aan, maar Anderlecht hield stand. In het klassement gaat Anderlecht voorbij Beerschot en komt naast nummer vier OHL met 29 punten. Oostende blijft negende met 22 punten.