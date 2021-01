Anderlecht huurt voormalig Club Brugge-spits Abdoulay Diaby (29) tot het einde van het seizoen van Sporting Lissabon, met aankoopoptie. Dat heeft paars-wit maandagavond bekendgemaakt.

'Na drie jaar afwezigheid ben ik blij om opnieuw in België te zijn. Ik ben de laatste jaren gegroeid in Portugal en Spanje en hoop te kunnen doen waarvoor ik gekomen ben: scoren', verklaart Diaby op de website van Anderlecht.

Diaby speelde tussen juni 2015 en juni 2018 voor Club Brugge. In 108 officiële duels voor blauw-zwart kwam hij tot 36 goals. Met de Bruggelingen won de Malinese international (24 caps) de titel in 2016 en 2018. Eerder in zijn carrière speelde de aanvaller ook voor Sedan en Lille, dat hem uitleende aan Moeskroen (2013-2015).

Na zijn periode in Brugse loondienst kwam Diaby terecht bij Sporting Lissabon. De Portugese topclub leende hem in het seizoen 2019-20 uit aan Besiktas. De voorbije seizoenshelft speelde hij op huurbasis voor Getafe, dat hem in slechts drie wedstrijden liet opdraven.

'Iedereen in België kent de kwaliteiten van Abdou', stelt sportdirecteur Peter Verbeke. 'Hij is 29 en heeft een enorme drive. Zijn scorend vermogen, gekoppeld aan een pak ervaring, moet ons in staat stellen om efficiënter te worden in de zone van de waarheid.' (Belga)

