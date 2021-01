Anderlecht neemt de Ghanese middenvelder Majeed Ashimeru over van het Oostenrijkse Red Bull Salzburg. Het gaat om een huurovereenkomst met aankoopoptie, zo bevestigt paars-wit woensdag.

Ashimeru is een centrale middenvelder van 1m79 die de voorbije jaren in Oostenrijk speelde. Hij werd kampioen met Red Bull Salzburg en haalde met de club de 1/16e finale van de Europa League. Dit seizoen kwam hij in dertien wedstrijden tot vijf assists.

'Majeed is een jonge polyvalente middenvelder met veel verticaliteit in zijn spel', zegt Peter Verbeke, Sports Director van RSC Anderlecht. 'Hij werd opgeleid binnen de filosofie van Red Bull, zodat zijn profiel goed aansluit bij wat wij verwachten van onze spelers. Majeed heeft daarenboven een goede versnelling en houdt ervan te infiltreren.'

'Belangrijk is dat Majeed écht naar Anderlecht wil komen en er een interessante aankoopoptie werd bedongen, wat ons perspectieven biedt op een samenwerking voor meerdere seizoenen', onderstreept Verbeke.

'Ik kan niet wachten om te starten', zegt Ashimeru in een boodschap aan de Anderlecht-fans. 'Ik hoop goede intensiteit te brengen maar ook goals en assists. Hopelijk hebben we nog een goed seizoen en een plezante tijd.'

Good vibes from Ghana. Welcome, Majeed Ashimeru. 🟣⚪ pic.twitter.com/n8eMLnXLVB — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) January 13, 2021

