Anderlecht neemt de Ivoriaanse aanvaller Christian Kouamé (23) op huurbasis over van Fiorentina. Dat maakte paars-wit zaterdag bekend.

Kouamé bracht zijn hele voetbalcarrière door in Italië. Van de jeugdreeksen bij Sassuolo, Prato en Inter ging het in de zomer van 2017 naar Citadella in de Serie B. Daar was de spits in het seizoen '17-'18 goed voor 11 goals in 40 wedstrijden. In 2018 debuteerde Kouamé in de Serie A voor Genoa. Ondanks een kruisbandblessure maakte hij begin 2020 de overstap naar Fiorentina. Afgelopen seizoen was hij goed voor 36 wedstrijden (veelal invalbeurten) en twee goals.

Deze zomer speelde Kouamé met Ivoorkust op de Olympische Spelen in Tokio, waar Spanje in de kwartfinales te sterk was. Hij heeft ook al vier caps bij de A-ploeg op zijn actief. In oktober 2020 viel hij in tijdens de oefenmatch in Brussel tegen de Rode Duivels (1-1).

'Christian is een jonge aanvaller die toch al heel wat ervaring op de teller heeft', duidt sportief directeur Peter Verbeke. 'Hij koppelt power aan snelheid, kwaliteiten die we graag nog wilden toevoegen aan onze kern. Zijn komst moet ons nog meer mogelijkheden geven om het scorend vermogen op te drijven. Net zoals Joshua Zirkzee heeft ook Christian bewust gekozen voor RSCA als een belangrijke stap in zijn verdere sportieve ontwikkeling. Die overtuiging is belangrijk geweest in onze keuze voor Christian.'

