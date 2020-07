Anderlecht leent de Nederlandse verdediger Derrick Luckassen voor het tweede seizoen op rij van PSV Eindhoven. Dat bevestigen beide clubs dinsdag.

De 25-jarige Luckassen was afgelopen seizoen goed voor achttien competitiewedstrijden en drie bekerduels bij de Brusselaars. Half februari viel de Nederlander op het veld van KV Mechelen uit met een knieblessure, waardoor hij de drie volgende duels voor de coronabreak miste. 'Vandaag is hij volledig hersteld', onderstreept Anderlecht.

'Derrick Luckassen heeft ons vorig seizoen zijn kwaliteiten en een prima mentaliteit laten zien. RSCA is tevreden met zijn nieuwe uitleenbeurt en dat het ook dit jaar kan rekenen op de diensten van de Nederlandse verdediger', stelt Peter Verbeke, de sportief manager van Anderlecht. 'Hij is nog maar 25 jaar, maar Derrick heeft toch al veel ervaring op het hoogste niveau. Een expertise die hij zonder twijfel zal gebruiken om onze jonge ploeg te begeleiden.'

PSV laat op zijn website weten dat Luckassen zijn contract bij de lampenclub intussen heeft verlengd tot 2023.

De 25-jarige Luckassen was afgelopen seizoen goed voor achttien competitiewedstrijden en drie bekerduels bij de Brusselaars. Half februari viel de Nederlander op het veld van KV Mechelen uit met een knieblessure, waardoor hij de drie volgende duels voor de coronabreak miste. 'Vandaag is hij volledig hersteld', onderstreept Anderlecht. 'Derrick Luckassen heeft ons vorig seizoen zijn kwaliteiten en een prima mentaliteit laten zien. RSCA is tevreden met zijn nieuwe uitleenbeurt en dat het ook dit jaar kan rekenen op de diensten van de Nederlandse verdediger', stelt Peter Verbeke, de sportief manager van Anderlecht. 'Hij is nog maar 25 jaar, maar Derrick heeft toch al veel ervaring op het hoogste niveau. Een expertise die hij zonder twijfel zal gebruiken om onze jonge ploeg te begeleiden.' PSV laat op zijn website weten dat Luckassen zijn contract bij de lampenclub intussen heeft verlengd tot 2023.