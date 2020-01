Voormalig profvoetballer Rob Rensenbrink is vrijdagavond op 72-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van de spierziekte PSMA. Dat hebben VRT-sportjournalist Karl Vannieuwkerke en voetbalanalist Jan Mulder, die het nieuws vernam van Rensenbrinks vrouw, zaterdag bevestigd.

Rensenbrink is vrijdagavond gestorven in zijn woonplaats Oostzaan in huiselijke kring. Jan Mulder, die met Rensenbrink samen speelde bij Anderlecht, bracht het nieuws naar buiten.

Rensenbrink speelde in België voor Club Brugge (1969-71) en Anderlecht (1971-80). Met paars-wit won hij twee keer de Beker der Bekerwinnaars. De 'slangenmens' verzamelde 46 caps bij de Nederlandse nationale ploeg. In 1974 en 1978 bereikte de linksbuiten de WK-finale met Oranje.

Medio jaren '60 begon Rensenbrink zijn spelerscarrière bij DWS, toen na Ajax de op één na grootste club in Amsterdam. In 1969 plukte Club Brugge hem daar weg. Met blauw-zwart won hij meteen de Beker van België. Na twee seizoenen verhuisde Rensenbrink naar het Astridpark. Bij Anderlecht, waar hij uitgroeide tot een icoon, boekte hij zijn grootste successen. Met de Brusselaars veroverde hij twee landstitels (1972, 1974) en vier bekers (1972, 1973, 1975, 1976). Tweemaal mocht hij de Beker der Bekerwinnaars in de lucht steken. In de finale van 1976 tegen West Ham (4-2) en die van 1978 tegen Austria Wenen (4-0) scoorde de Nederlander telkens twee keer.

Ook individueel viel Rensenbrink in België in de prijzen. In 1973 werd hij topschutter, drie jaar later mocht hij de Gouden Schoen in ontvangst nemen.

'Mooiste linksvoor uit de geschiedenis van RSCA'

'De directie, de spelers en de medewerkers van RSC Anderlecht wensen alle sterkte toe aan zijn echtgenote Corrie en hun naasten. Zijn overlijden is een zware slag voor wie van RSC Anderlecht houdt', zo klinkt het op de clubwebsite.

'Rob Rensenbrink is een absoluut clubicoon. De "slangenmens" is de mooiste linksvoor uit de geschiedenis van RSCA en hij was een van de architecten van de eerste belangrijke Europese successen van de club. Zijn onnavolgbare techniek, zijn sierlijkheid en zijn neus voor doelpunten hebben de supporters van Sporting Anderlecht en alle voetballiefhebbers ter wereld jarenlang in vervoering gebracht. We zijn erg trots dat hij onze kleuren negen mooie seizoenen gedragen heeft.'

'Rob en zijn echtgenote waren graag geziene gasten in Anderlecht. Zij maken voor eeuwig deel uit van de paars-witte familie. Dank voor alles, Robbie! We zullen je nooit vergeten.'

Ook Club Brugge eert Rensenbrink op Twitter: 'RIP Rob Rensenbrink. De Nederlander speelde van 1969 tot 1971 bij Club en scoorde 24 goals voor blauw-zwart. Onze oprechte deelneming aan familie, vrienden en kennissen.'

'Dribbels van Rensenbrink waren genot voor het oog'

De lange dribbels van Rob Rensenbrink waren een genot voor het oog, memoreerde Jan Mulder zijn voormalige ploeggenoot bij Anderlecht. 'Hij was een groot speler. Een echte flankspeler en efficiënt. Hij was een doelpuntenmaker.'

'Hij was in België nog beroemder dan in Nederland. Ze vinden hem daar de allerbeste buitenlandse speler ooit. Ik heb anderhalf jaar met hem mogen spelen. Hij is zo groot als Piet Keizer. Alleen Johan Cruijff was beter', aldus Mulder.

KNVB eert Rensenbrink: 'Nooit was wereldtitel dichterbij'

Ook de Nederlandse voetbalbond KNVB reageerde bedroefd op het overlijden van oud-international Rob Rensenbrink. De bond stond op de website uitgebreid stil bij de voormalige linksbuiten, die tussen 1968 en 1979 in totaal 46 keer het shirt van Oranje droeg en veertien doelpunten maakte.

De KNVB brengt vooral de finale van het WK van 1978 in en tegen Argentinië in herinnering, toen Rensenbrink bij een stand van 1-1 vlak voor het einde van de reguliere speeltijd tegen de paal schoot. 'Nooit was een wereldtitel dichterbij', aldus de bond over de dure misser.

Rensenbrink speelde overigens ook mee in de finale van het WK in 1974, die Nederland met 2-1 verloor van West-Duitsland. Hij was toen eigenlijk net weer teruggekeerd bij Oranje, want Rensenbrink raakte na zijn overstap van DWS in 1969 naar Club Brugge enkele jaren uit beeld in Nederland. De geboren Oostzaner werd in de finale gewisseld wegens een spierblessure.

Rensenbrink werd in 1975 bijna verkozen tot beste voetballer van het jaar. Alleen de beroemde Duitse libero Franz Beckenbauer kreeg meer stemmen.

Reacties op Twitter

Op Twitter kwamen al snel geschokte reacties. 'RIP Rob Rensenbrink', tweette sportjournalist Karl Vannieuwkerke. 'Gisteravond is de Nederlandse linksbuiten, die in België 2 seizoenen bij Club Brugge (24 goals) en 9 seizoenen bij RSC Anderlecht (143 goals) speelde, overleden aan de gevolgen van de spierziekte PSMA. De charismatische Rensenbrink is 72 jaar geworden.'

'Rob Rensenbrink overleden. Fantastische voetballer en een bijzonder mens', meldde de Nederlandse presentator Jack van Gelder. 'Rob Rensenbrink was een magistrale linksbuiten en een sympathieke man', aldus Tom Egbers, sportpresentator bij de NOS.

De Nederlandse sportjournalist Frits Barend treurde om het overlijden van een 'geniale voetballer, net als Cruijff geboren in 1947. Hij was een magistrale linksbuiten, de ster van Anderlecht, en had in 1978 Nederland bijna wereldkampioen gemaakt. Bescheiden, prachtig, innemend mens.'

Eén van de beste aanvallers uit de voetbalhistorie is niet meer. 🌹 Rob Rensenbrink



Bijna vijf jaar geleden vertelde hij openhartig over zijn spierziekte: https://t.co/pDPmHloJb7



