Sport/Voetbalmagazine ging na in welke mate Belgische profclubs dit seizoen spelers uit hun eigen beloftekern lanceerden. Daar kwam Anderlecht duidelijk als primus uit de bus.

Peter Croonen, voorzitter van Genk en van de profliga, is ervan overtuigd dat een opleidingsliga als de Jupiler Pro League ook na de coronacrisis relevant zal blijven.

Maar bij Sport/Voetbalmagazine vroegen we ons af: is België wel een opleidingsland? En zijn 1A en 1B opleidingsliga's? Daarom gingen we na hoeveel spelers er dit seizoen doorstroomden vanuit de jeugdopleidingen van de 24 profclubs in ons land.

7 beloften

Uit dat zeer uitgebreide onderzoek bleek dat Anderlecht veruit de beste profclub is qua doorstroming. Het liet dit seizoen 7 beloften debuteren in het eerste elftal: Marco Kana (17 jaar), Killian Sardella (17 jaar), Sieben Dewaele (21 jaar), Anouar Ait El Hadj (17 jaar), Antoine Colassin (19 jaar), Hotman El Kababri (20 jaar) en Thierry Lutonda (19 jaar).

Dat is meer dan het dubbele dan dichtste achtervolger Club Brugge, dat dit seizoen Charles De Ketelaere (19), Maxim De Cuyper (19) en Ignace Van der Brempt (18) voor het eerst liet opdraven in de basiself. Ook KV Mechelen (Aster Vranckx, Gaétan Bosiers en Sofiane Bouzian), STVV (Hamza Masoudi, Nelson Balongo en Stan Van Dessel) en Cercle Brugge (Calvin Dekuyper, Thibo Somers, Arne Cassaert) brachten dit seizoen drie eigen beloften tussen de lijnen.

Er waren echter ook heel wat 1A-clubs die geen énkele belofte lieten debuteren: KAA Gent, Charleroi, Zulte Waregem en KV Kortrijk.

Lees het volledige dossier jeugdopleiding in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van 22 april.

Peter Croonen, voorzitter van Genk en van de profliga, is ervan overtuigd dat een opleidingsliga als de Jupiler Pro League ook na de coronacrisis relevant zal blijven. Maar bij Sport/Voetbalmagazine vroegen we ons af: is België wel een opleidingsland? En zijn 1A en 1B opleidingsliga's? Daarom gingen we na hoeveel spelers er dit seizoen doorstroomden vanuit de jeugdopleidingen van de 24 profclubs in ons land. Uit dat zeer uitgebreide onderzoek bleek dat Anderlecht veruit de beste profclub is qua doorstroming. Het liet dit seizoen 7 beloften debuteren in het eerste elftal: Marco Kana (17 jaar), Killian Sardella (17 jaar), Sieben Dewaele (21 jaar), Anouar Ait El Hadj (17 jaar), Antoine Colassin (19 jaar), Hotman El Kababri (20 jaar) en Thierry Lutonda (19 jaar).Dat is meer dan het dubbele dan dichtste achtervolger Club Brugge, dat dit seizoen Charles De Ketelaere (19), Maxim De Cuyper (19) en Ignace Van der Brempt (18) voor het eerst liet opdraven in de basiself. Ook KV Mechelen (Aster Vranckx, Gaétan Bosiers en Sofiane Bouzian), STVV (Hamza Masoudi, Nelson Balongo en Stan Van Dessel) en Cercle Brugge (Calvin Dekuyper, Thibo Somers, Arne Cassaert) brachten dit seizoen drie eigen beloften tussen de lijnen.Er waren echter ook heel wat 1A-clubs die geen énkele belofte lieten debuteren: KAA Gent, Charleroi, Zulte Waregem en KV Kortrijk. Lees het volledige dossier jeugdopleiding in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van 22 april.