De topper van de vijfde speeldag in de Jupiler Pro League tussen RSC Anderlecht en AA Gent (22 augustus) wordt uitgesteld op vraag van beide clubs. Dat heeft kalendermanager Nils Van Brantegem vrijdag bekendgemaakt. Daardoor hebben beide ploegen extra rust in aanloop naar de laatste voorronde van de Conference League.

In de play-offronde van de Conference League neemt Anderlecht het op tegen Vitesse. AA Gent kijkt in de vierde en laatste voorronde het Poolse Rakow Czestochowa in de ogen. De heenwedstrijd gaat op donderdag 19 augustus door, de terugmatch is voor donderdag 26 augustus.

Tussen die dubbele confrontatie staat nog een belangrijke competitiematch tussen RSC Anderlecht en AA Gent gepland (op 22 augustus om 13.30 uur). Beide teams waren voorstander van een uitstel. 'Dat is in het belang van het Belgisch voetbal', sprak Hein Vanhaezebrouck. 'Uitstel kan goed zijn voor onze Europese coëfficiënt', vulde RSCA-coach Vincent Kompany aan.

De Pro League ging net als vorig seizoen in op het voorstel, om beide teams extra rust te gunnen en zo de kansen om door te stoten naar de groepsfase van de Conference League te vergroten. Wanneer de partij wordt ingehaald, is niet duidelijk.

De kalendermanager legde ook de speelmomenten vast voor speeldag zeven in 1A en speeldag vier in 1B. Beerschot-STVV wordt uitzonderlijk afgewerkt op een maandagavond (13 september, 20 uur) op vraag van de stad Antwerpen. In het voorafgaande weekend vindt namelijk de marathon plaats.

