Anderlecht is er zondag niet in geslaagd alle lof van de voorbije dagen een vervolg te geven. Op bezoek bij Cercle Brugge speelde paars-wit in een bloedloze partij 0-0 gelijk. De Brusselaars blijven wel vierde in de tussenstand. Cercle Brugge schiet met het puntje ook weinig op en blijft voorlaatste.

Groen-zwart begon de partij met een uitstekende mogelijkheid voor Hoggas, die net voorlangs mikte. De supporters thuis voor de buis leken te mogen hopen op een aantrekkelijke wedstrijd, maar kwamen al snel bedrogen uit. Cercle-coach Yves Vanderhaeghe had zijn manschappen duidelijk meegegeven de rangen achterin gesloten te houden. Anderlecht kreeg de bal, maar deed er te weinig mee. Een kansarme eerste helft was het gevolg.

Na rust was er aanvankelijk weinig beterschap. Vooral Anderlecht stelde teleur. Na hoopgevende uitmatchen de afgelopen week tegen Genk (1-2) en Union (0-5) was het ditmaal opnieuw erg mager. Wellenreuther moest op het uur een Brugse voorsprong voorkomen. De Duitse goalie stond paraat op pogingen van Pavlovic en Vitinho. Cercle leek halverwege de tweede helft ook even op voorsprong te komen, maar een treffer van Ugbo werd door de VAR afgekeurd voor buitenspel.

Wakker

Anderlecht was nu eindelijk wakker en de ingevallen Trebel trapte een vrijschop op de lat. Met Dauda waagde nog een andere invaller zijn kans, maar zijn poging ging naast. Een slotoffensief kwam er niet meer. Het bleef 0-0.

Eerder op de dag speelden Standard en Antwerp 1-1 gelijk en won Mechelen in extremis met 1-2 bij Beerschot. Het duel tussen Charleroi en Club Brugge werd afgelast vanwege de slechte staat van het veld op Mambourg. Zaterdag moesten ook de duels tussen Waasland-Beveren en Eupen en tussen KV Oostende en Racing Genk uitgesteld worden omdat een deel van het speelveld niet ijsvrij en dus onbespeelbaar was.

Maandag sluiten Gent en Moeskroen de 26e speeldag af.

