RSC Anderlecht heeft zondagavond op de derde speeldag van de Jupiler Pro League geen enkele moeite gekend met Seraing. Het stuurde de hekkensluiter na een productieve eerste helft met 3-1 terug naar le Pairay.

Paars-wit herpakte zich op die manier meteen voor de verliespartij tegen Cercle Brugge en bevindt zich met zes op negen op de derde plaats in het algemene klassement. Seraing sprokkelde nog geen enkel punt en staat daarmee troosteloos laatste.

De bezoekers kregen na nog geen vijf minuten speeltijd al een eerste opdoffer te verwerken. Noah Sadiki stak de bal met een slidingpass door tot bij Francis Amuzu (4.), die via een verdedigend been Gillaume Dietsch verschalkte. Amuzu (16.) had net na het verstrijken van het openingskwartier al een tweede treffer te pakken. Na knap samenspel met Lior Refaelov rondde hij met een overhoekse schuiver de aanval af. Toen het halfuur wegtikte op de klok was de wedstrijd helemaal gelopen: Refaelov leverde ditmaal een assist af aan Fabio Silva, die vanuit de draai Dietsch een derde keer liet vissen.

De Luikenaars hadden in de tweede helft niets meer te verliezen en grepen snel een strohalm door toedoen van Sambou Sissoko (56.). Aansluitend kabbelde de match naar het einde. Eerder op de dag bezorgde Selim Amallah Standard een eerste driepunter met twee verzilverde strafschoppen tegen Cercle Brugge (2-0) en won AA Gent voor de eerste keer dit seizoen, tegen Westerlo, nadat het een achterstand wegpoetste (2-1). Later op zondag sluiten Antwerp en OH Leuven, de enige twee teams die na twee speeldagen nog geen puntenverlies leden, om 21u00 de derde speelronde af op de Bosuil, met als inzet de leidersplaats.

Paars-wit herpakte zich op die manier meteen voor de verliespartij tegen Cercle Brugge en bevindt zich met zes op negen op de derde plaats in het algemene klassement. Seraing sprokkelde nog geen enkel punt en staat daarmee troosteloos laatste. De bezoekers kregen na nog geen vijf minuten speeltijd al een eerste opdoffer te verwerken. Noah Sadiki stak de bal met een slidingpass door tot bij Francis Amuzu (4.), die via een verdedigend been Gillaume Dietsch verschalkte. Amuzu (16.) had net na het verstrijken van het openingskwartier al een tweede treffer te pakken. Na knap samenspel met Lior Refaelov rondde hij met een overhoekse schuiver de aanval af. Toen het halfuur wegtikte op de klok was de wedstrijd helemaal gelopen: Refaelov leverde ditmaal een assist af aan Fabio Silva, die vanuit de draai Dietsch een derde keer liet vissen. De Luikenaars hadden in de tweede helft niets meer te verliezen en grepen snel een strohalm door toedoen van Sambou Sissoko (56.). Aansluitend kabbelde de match naar het einde. Eerder op de dag bezorgde Selim Amallah Standard een eerste driepunter met twee verzilverde strafschoppen tegen Cercle Brugge (2-0) en won AA Gent voor de eerste keer dit seizoen, tegen Westerlo, nadat het een achterstand wegpoetste (2-1). Later op zondag sluiten Antwerp en OH Leuven, de enige twee teams die na twee speeldagen nog geen puntenverlies leden, om 21u00 de derde speelronde af op de Bosuil, met als inzet de leidersplaats.