RSC Anderlecht heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de Beker van België. De Brusselaars wonnen woensdag op het kunstgras van eerstenationaler FC Luik met 0-2. In de achtste finales wacht voor RSCA de derby tegen 1B-leider Union.

Anderlecht kreeg met FC Luik een echte traditieclub voor de kiezen. De Luikenaars, de eerste landskampioen in het seizoen 1895/96, begonnen met veel overgave en gunden paars-wit weinig tijd. De troepen van Vincent Kompany voerden gaandeweg dan toch de druk op. Paul Mukairu (28.) strafte even voor het halfuur zwak uitverdedigen van de thuisploeg af en trapte de 0-1 tegen de touwen.

De bezoekers uit de Jupiler Pro League domineerden, al gaf Luik zich niet gewonnen. Kompany bracht rond het uur aanwinst Majeed Ashimeru, deze winter gehuurd van RB Salzburg. De Ghanees (67.) gaf bij zijn debuut meteen zijn visitekaartje af en zette Anderlecht op 0-2. De veer was nadien gebroken bij de Luikenaars en RSCA kon de wedstrijd rustig uitspelen.

In de achtste finales speelt Anderlecht een Brusselse derby tegen Union. De ploeg van coach Felice Mazzu, die in 1B ruim aan kop staat, klopte in de zestiende finales Moeskroen na twee late goals met 2-1.

