RSC Anderlecht heeft op de 32e speeldag van de Jupiler Pro League fors uitgehaald op bezoek bij Antwerp. De wedstrijd op de Bosuil eindigde op 1-4. De Brusselaars wippen dankzij de zege naar de belangrijke vierde plaats in de stand met het oog op Play-off 1.

Met Antwerp tegen Anderlecht stond ook Frank Vercauteren tegenover Vincent Kompany, beiden begin dit seizoen aan de slag bij paars-wit. De eerste periode had niet veel om het lijf en de twee teams gingen met een 0-0 ruststand de kleedkamers in.

Vlak na de pauze kreeg Lukas Nmecha de kans om Anderlecht voor te brengen, maar hij miste de strafschop. Majeed Ashimeru (52.) brak nadien dan toch de ban, waarna paars-wit gelanceerd was. Via Michael Murillo (62.), Anouar Ait El Hadj (77.) en Yari Verschaeren (84.) diepten de bezoekers de kloof stevig uit. Maxime Le Marchand (89.) milderde in het slot voor Antwerp. In de stand wipt Anderlecht (52 punten) over KV Oostende (49 punten) naar de vierde plaats. Antwerp (54 punten) is de nummer twee, achter het ongenaakbare Club Brugge (73 punten).

Met Antwerp tegen Anderlecht stond ook Frank Vercauteren tegenover Vincent Kompany, beiden begin dit seizoen aan de slag bij paars-wit. De eerste periode had niet veel om het lijf en de twee teams gingen met een 0-0 ruststand de kleedkamers in. Vlak na de pauze kreeg Lukas Nmecha de kans om Anderlecht voor te brengen, maar hij miste de strafschop. Majeed Ashimeru (52.) brak nadien dan toch de ban, waarna paars-wit gelanceerd was. Via Michael Murillo (62.), Anouar Ait El Hadj (77.) en Yari Verschaeren (84.) diepten de bezoekers de kloof stevig uit. Maxime Le Marchand (89.) milderde in het slot voor Antwerp. In de stand wipt Anderlecht (52 punten) over KV Oostende (49 punten) naar de vierde plaats. Antwerp (54 punten) is de nummer twee, achter het ongenaakbare Club Brugge (73 punten).