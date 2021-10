RSC Anderlecht heeft zondagnamiddag op de twaalfde speeldag in de Jupiler Pro League met 4-2 gewonnen van rode lantaarn Beerschot.

Een broodnodige zege voor Vincent Kompany en co, na de reeks van vier draws op rij. De laatste competitiezege dateerde al van 19 september tegen Standard. Paars-wit was dan ook afgegleden naar de tiende plaats in de stand. Met twintig punten komen ze nu op een voorlopig samen met Eupen, KV Mechelen en Charleroi gedeelde vierde plaats. Beerschot kon dit seizoen nog niet winnen en staat met amper twee punten afgetekend op de laatste plaats, op zeven punten van Cercle.

Paars-wit domineerde wel in de eerste helft en dwong ook kansen af, maar moest toch wachten tot in de toegevoegde tijd van de eerste helft vooraleer het de score kon openen, na een strafschoptreffer van Sergio Gomez. Na de 2-0 van Benito Raman milderde Lawrence Shankland voor de Antwerpenaren nog wel tot 2-1, maar RSCA stelde via Cristian Kouamé en invaller Majeed Ashimeru orde op zaken.

De 4-2 van Joren Dom op tien voor affluiten was enkel nog goed voor de statistieken. Zondag in de vooravond staat met Racing Genk tegen AA Gent nog een kraker op het programma op deze 12e speeldag, die zondagavond wordt afgesloten met het duel tussen OHL en STVV.

