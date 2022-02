Anderlecht heeft zondagavond op de 28e speeldag van de Jupiler Pro League voor eigen volk Racing Genk geklopt met 2-0. De Brusselaars blijven vierde met 51 punten, terwijl Genk niet weggeraakt van de achtste plaats met 41 punten.

Clubicoon Aruna Dindane kwam de aftrap geven in het Lotto Park, waar de bezoekers uit Limburg al tegen een dubbele achterstand aankeken aan de rust. Eerst was Majeed Ashimeru (36.) bij de pinken op een gepareerd schoot van Christian Kouamé. De Ghanees omspeelde Genk-doelman Maarten Vandevoordt en legde de bal netjes weg in de verste hoek. Ook Yari Verschaeren (41.) deed niet veel later zijn duit in het zakje. De nieuwbakken nummer tien van Anderlecht legde een assist van Kouamé behendig weg in de linkerwinkelhaak.

In de tweede helft monopoliseerde Genk de bal, maar veel doelrijp gevaar leverde dat niet op. Kristian Thorstvedt dacht de spanning teruggebracht te hebben tien minuten voor tijd, maar wedstrijdleider Bram Van Driessche had een duwfout van Paul Onuachu op Hendrik van Crombrugge gezien. Gerardo Arteaga werd enkele minuten later uitgesloten met een tweede gele kaart, waardoor blauw-wit de kelk tot op de bodem moest ledigen. De ingevallen Francis Amuzu zag de 3-0 nog uiteenspatten op de paal.

Eerder op de dag was KV Mechelen Antwerp de baas op de Bosuil (1-2) en gaf een matig Club Brugge Eupen een lesje in efficiëntie in de Oostkantons (1-3). Sint-Truiden en OH Leuven verzorgen vanaf 21u het slotakkoord van de speeldag op Stayen.

