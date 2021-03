Anderlecht heeft zondag Zulte Waregem met 4-1 verslagen op de 31e speeldag in de Jupiler Pro League. Essevee speelde bijna 70 minuten met tien man, Anderlecht beëindigde match evenmin voltallig. Paars-wit blijft zo een woordje meespreken in de strijd om deelname aan de Champions play-off.

Het team van Vincent Kompany was al na vijf minuten op achtervolgen aangewezen in deze belangrijke match. Deschacht kopte een hoekschop door naar de tweede paal, waar Jelle Vossen het leer in het dak van het doel duwde. In de 26e minuut kreeg Damien Marcq een rode kaart nadat hij zijn studs op de kuit van Ashimeru zette.

Met een man minder zag Zulte Waregem de thuisploeg niet veel later op gelijke hoogte komen. Trebel zag de goede loopactie van Anouar Ait El Hadj (32.), die de bal overhoeks binnen trapte. En op slag van rust stond de 2-1 op het scorebord. Michael Murillo kopte na een hoekschop op Bostyn, in de herneming trof de verdediger wel raak.

Meteen na de pauze was Zulte Waregem bijna helemaal uitgeteld. Ait El Hadj bediende Nmecha, die tegen de paal besloot. In de 54e minuut legde Yari Verschaeren de wedstrijd dan toch in een beslissende plooi. Trebel zette voor op de Rode Duivel, die Bostyn met een technisch hoogstandje klopte. Ook Anderlecht beëindigde de match met tien man. Invaller Josh Cullen pakte een tweede gele kaart in de 86e minuut. Abdoulaye Diaby zette in de 89e minuut de eindstand op het scorebord. Na vier thuismatchen op rij zonder overwinning boekten de Brusselaars opnieuw een zege in het Lotto Park.

Met nog drie speeldagen te gaan, blijft Anderlecht in de running voor de Champions play-off, die wordt afgewerkt met de eerste vier. Paars-wit telt net als nummer 4 KV Oostende 49 punten. KVO, dat zaterdag met 0-1 won van Moeskroen, heeft wel twee matchen meer gewonnen. Zulte Waregem staat op de achtste plaats met 43 punten en lijkt te moeten focussen op de Europa League play-off (plaatsen 5 tot en met 8).

Het team van Vincent Kompany was al na vijf minuten op achtervolgen aangewezen in deze belangrijke match. Deschacht kopte een hoekschop door naar de tweede paal, waar Jelle Vossen het leer in het dak van het doel duwde. In de 26e minuut kreeg Damien Marcq een rode kaart nadat hij zijn studs op de kuit van Ashimeru zette. Met een man minder zag Zulte Waregem de thuisploeg niet veel later op gelijke hoogte komen. Trebel zag de goede loopactie van Anouar Ait El Hadj (32.), die de bal overhoeks binnen trapte. En op slag van rust stond de 2-1 op het scorebord. Michael Murillo kopte na een hoekschop op Bostyn, in de herneming trof de verdediger wel raak. Meteen na de pauze was Zulte Waregem bijna helemaal uitgeteld. Ait El Hadj bediende Nmecha, die tegen de paal besloot. In de 54e minuut legde Yari Verschaeren de wedstrijd dan toch in een beslissende plooi. Trebel zette voor op de Rode Duivel, die Bostyn met een technisch hoogstandje klopte. Ook Anderlecht beëindigde de match met tien man. Invaller Josh Cullen pakte een tweede gele kaart in de 86e minuut. Abdoulaye Diaby zette in de 89e minuut de eindstand op het scorebord. Na vier thuismatchen op rij zonder overwinning boekten de Brusselaars opnieuw een zege in het Lotto Park. Met nog drie speeldagen te gaan, blijft Anderlecht in de running voor de Champions play-off, die wordt afgewerkt met de eerste vier. Paars-wit telt net als nummer 4 KV Oostende 49 punten. KVO, dat zaterdag met 0-1 won van Moeskroen, heeft wel twee matchen meer gewonnen. Zulte Waregem staat op de achtste plaats met 43 punten en lijkt te moeten focussen op de Europa League play-off (plaatsen 5 tot en met 8).