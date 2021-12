Anderlecht laat geen spaander heel van Beerschot (0-7)

Anderlecht heeft maandag 2021 afgesloten met een knalzege. Paars-wit won met indrukwekkende 0-7 cijfers bij een ontstellend zwak Beerschot. Voor RSCA is het haar vijfde zege in zes duels in de Jupiler Pro League. Anderlecht springt in de stand over Antwerp, dat haar duel van zondag tegen Kortrijk uitgesteld zag worden door een corona-uitbraak, naar de derde plaats, met 38 punten. Beerschot beëindigt een rampzalig jaar op de laatste plek, met slechts negen punten.

