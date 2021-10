STVV en Anderlecht hebben zondagnamiddag op de elfde speeldag in de hoogste voetbalklasse 2-2 gelijkgespeeld. Paarswit leek op weg naar de eerste overwinning in vier matchen, maar kreeg diep in blessuretijd nog een treffer te slikken.

Hoewel alle goals na rust vielen, kregen de toeschouwers op Stayen zeker in de eerste helft een aantrekkelijk schouwspel voorgeschoteld, met kansen voor beide teams. Vooral de Truienaars waren gevaarlijk maar Bauer miste voor open doel en Hayashi verzilverde een grote mogelijkheid niet. Aan de overzijde raakte Zirkzee het doelhout en miste Refaelov efficiëntie bij de afwerking.

Meteen na de pauze vond de Israëlische Gouden Schoen toch de weg naar de netten. Ref Boucaut legde de bal op de stip nadat de aanstormende Kouamé over STVV-doelman Schmidt viel. Omdat de VAR niet ingreep, mocht Refaelov aanleggen en hij miste niet, goed voor zijn derde treffer van het seizoen.

Lang konden de Brusselaars evenwel niet genieten van de voorsprong. Nog voor het uur hingen de bordjes weer in evenwicht. Mory Konaté verschalkte Van Crombrugge met een rake volley. STVV kwam daarna ook dicht bij de 2-1 maar Teixeira's kopbal raakte de lat. Die misser brak de thuisploeg even later zuur op. Anderlecht kreeg immers een tweede penalty. Op aangeven van de VAR, na een overtreding van Durkin op Raman, mocht Sergio Gomez (Rafaelov was intussen gewisseld) aanleggen. De Spanjaard jaagde het leer hoog in doel: 1-2.

In het slotkwartier ging STVV voluit op zoek naar de (verdiende) gelijkmaker. Anderlecht leek stand te houden tot in de vijfde minuut van de blessuretijd Toni Leistner de Kanaries na een stilstaande fase alsnog een delirium bezorgde.

In de stand schieten beide ploegen weinig op met het punt. Anderlecht, dat al voor de vierde keer op rij een draw laat noteren, is met 17 punten zevende. STVV staat tiende met 15 punten.

Dolle vreugde bij STVV na de late gelijkmaker © Belga Image

