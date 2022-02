Geen vierde competitiezege op rij voor RSC Anderlecht. Na eerdere zeges tegen Eupen, Zulte Waregem en KRC Genk kwam de Belgische recordkampioen zaterdagavond op de 29e speeldag in de Jupiler Pro League niet verder dan een scoreloos gelijkspel op bezoek bij Oud-Heverlee Leuven.

Na iets meer dan een kwartier moest de partij een tijdlang onderbroken worden, omdat in de tribunes een toeschouwer gereanimeerd moest worden. Vervolgens werd hij met een draagberrie afgevoerd en overgebracht naar het ziekenhuis, waarna de wedstrijd opnieuw op gang gefloten werd. Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge moest zijn team tot tweemaal toe rechthouden, maar de beste kans voor de pauze was toch voor de bezoekers. Goudhaantje Yari Verschaeren vond de weg naar de netten, maar zijn treffer werd terecht afgekeurd voor buitenspel.

Ook na de pauze waren de beste kansen voor de bezoekers uit de hoofdstad, maar onder meer Christian Kouamé kon het niet afmaken en zo was het eerste puntenverlies na drie zeges op rij een feit. In de slotfase liep Michael Murillo tegen een tweede gele kaart aan en in het daaropvolgende protest kreeg ook coach Vincent Kompany het rode karton onder de neus geduwd. In de stand blijft RSCA met 52 punten op de vierde plaats, op 12 punten van stadsgenoot en leider Union. OHL staat met 37 punten op een met KV Kortrijk gedeelde 11e plaats.

