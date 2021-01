RSC Anderlecht leent Mustapha Bundu tot eind dit seizoen, met aankoopoptie, uit aan de Deense topclub FC Kopenhagen, zo maakte de club dinsdag bekend.

De 23-jarige Bundu streek iets meer dan een halfjaar geleden neer in het Astridpark en met een prijskaartje van bijna drie miljoen euro werd de van Aarhus overgenomen aanvaller, die uit de academie van Craig Bellamy in Sierra Leone komt, er zelfs de duurste transfer van de zomermercato. Overtuigen in het Astridpark deed hij echter allerminst, wat hem dus na een half seizoen al op een uitleenbeurt komt te staan. Voor paars-wit kwam hij niet verder dan negen duels, nul doelpunten en nul assists.

In Denemarken is er wel nog geloof in Bundu. Bij Aarhus speelde hij zich tot vorig seizoen in de kijker met 21 doelpunten en 25 assists in 109 wedstrijden. Kopenhagen wou Bundu vorig zomer al, maar toen was RSCA hen nog te snel af. De club maakte nu gebruik van de contacten van coach Jess Thorup, ex-AA Gent en -Racing Genk, om de speler los te weken in de hoofdstad.

De 23-jarige Bundu streek iets meer dan een halfjaar geleden neer in het Astridpark en met een prijskaartje van bijna drie miljoen euro werd de van Aarhus overgenomen aanvaller, die uit de academie van Craig Bellamy in Sierra Leone komt, er zelfs de duurste transfer van de zomermercato. Overtuigen in het Astridpark deed hij echter allerminst, wat hem dus na een half seizoen al op een uitleenbeurt komt te staan. Voor paars-wit kwam hij niet verder dan negen duels, nul doelpunten en nul assists. In Denemarken is er wel nog geloof in Bundu. Bij Aarhus speelde hij zich tot vorig seizoen in de kijker met 21 doelpunten en 25 assists in 109 wedstrijden. Kopenhagen wou Bundu vorig zomer al, maar toen was RSCA hen nog te snel af. De club maakte nu gebruik van de contacten van coach Jess Thorup, ex-AA Gent en -Racing Genk, om de speler los te weken in de hoofdstad.