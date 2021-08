De lang verwachte comeback van Anderlecht op het Europese podium draaide uit op een sof. En wat nu?

Terwijl Club Brugge aan de vetpotten van de Champions League mag lurken en binnenkort publiekstrekkers PSG en Manchester City over de vloer krijgt , zit de Europese campagne van Anderlecht er al op. In de GelreDome werd Vincent Kompany en co geen eervolle uitschakeling gegund. Als je tegen een middelmatige ploeg als Vitesse vijf doelpunten incasseert en in de slotfase Isaac Thelin en Mohammed Dauda in de strijd moet gooien om een scheve situatie recht te zetten, dan zit je met een groot probleem. Kompany kan terecht aanvoeren dat zijn ploeg nog in volle opbouw is. Van het team dat gisteren aan de aftrap stond waren Francis Amuzu, Josh Cullen, Amir Murillo en Hendrik Van Crombrugge de enige spelers die vorig seizoen al onder contract stonden in het Lotto Park. Maar dit Anderlecht heeft momenteel te veel hiaten om voor de prijzen te spelen. De Brusselaars spelen met backs die beter kunnen aanvallen dan verdedigen, op het middenveld ontbreekt het aan een rustbrenger en iemand met body en op Amuzu na zijn er geen flankspelers die snelheid maken en de achterlijn kunnen halen. Paars-wit gooide zijn Europese reputatie helemaal te grabbel in Arnhem. Maar de vroegtijdige eliminatie bestempelen als een verrassing is de waarheid geweld aan doen. In de laatste twintig wedstrijden werd er weliswaar gewonnen van Antwerp (4-1) en Club Brugge (2-1), maar wanneer het echt om de knikkers ging kon Anderlecht het niet waarmaken. In de halve finales van de beker tegen Genk, in Play-off 1 en gisteren tegen Vitesse was het telkens net niet. Moet het bestuur in paniek slaan na de sportieve én financiële gevolgen van de Europese exit? Nee, dat is niet meer de stijl van het huis. Sinds de intrede van Wouter Vandenhaute, Jos Donvil en Peter Verbeke in het clubmanagement en de machtsovername van Kompany is Anderlecht blijkbaar een weg ingeslagenwaarbij paniekvoetbal geen optie meer is. De kopstukken van de club hadden trouwens al in juli voor zichzelf uitgemaakt dat ze bij een Europese uitschakeling het crisisspook niet zouden binnenlaten op Neerpede. Maar een serieuze introspectie dringt zich toch op. Zeker als er zondag ook verloren wordt in Genk.