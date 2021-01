RSC Anderlecht heeft zondagavond op de dertigste speeldag in de Jupiler Pro League een pijnlijke 1-0 nederlaag geleden op bezoek bij het naburige Oud-Heverlee Leuven.

Na een eerste helft om snel te vergeten had OHL-doelman Rafael Romo een schitterende parade in huis om Paul Mukairu van de openingstreffer te houden in het King Power at Den Dreef-stadion. In de plaats van een gerechtvaardigde voorsprong sloeg het noodlot niet veel later een eerste keer toe bij paars-wit.

Net voorbij het uur moest aanvoerder Albert Sambi Lokonga immers vervangen worden met een kwetsuur aan de hamstrings, aanvaller Antoine Colassin was zijn vervanger. Anderlecht kwam zo toch met een onuitgegeven middenveld te staan, want Anouar Ait El Hadj was aan de partij gestart als vervanger van de naar Brigton teruggekeerde Percy Tau, terwijl Michel Vlap niet eens in de wedstrijdselectie zat.

Anderlecht bleef echter druk ontwikkelen richting de kooi van Romo, maar pogingen van topschutter Lukas Nmecha (2x) en Matt Miazga misten scherpte. OHL kreunde, maar brak niet en wat niemand nog voor mogelijk hield gebeurde toch nog in het absolute slot van de wedstrijd.

Killian Sardella haakte Mathieu Maertens in de zestien, waarna Thomas Henry Anderlecht-doelman Timon Wellenreuther van op de stip kansloos liet en OHL alsnog een onverhoopte driepunter bezorgde. Paars-wit gooide zo nog maar eens punten te grabbel in de slotfase van een wedstrijd.

OHL is de winnaar van de speeldag en komt met 32 punten op een met Anderlecht gedeelde vierde plaats terecht, op zeven punten van landskampioen en leider Club Brugge, dat zondagavond nog op bezoek gaat bij STVV.

Oud-Heverlee Leuven en niet Anderlecht profiteert zo optimaal van het puntenverlies van Racing Genk, Charleroi, Antwerp en Beerschot.

Na een eerste helft om snel te vergeten had OHL-doelman Rafael Romo een schitterende parade in huis om Paul Mukairu van de openingstreffer te houden in het King Power at Den Dreef-stadion. In de plaats van een gerechtvaardigde voorsprong sloeg het noodlot niet veel later een eerste keer toe bij paars-wit. Net voorbij het uur moest aanvoerder Albert Sambi Lokonga immers vervangen worden met een kwetsuur aan de hamstrings, aanvaller Antoine Colassin was zijn vervanger. Anderlecht kwam zo toch met een onuitgegeven middenveld te staan, want Anouar Ait El Hadj was aan de partij gestart als vervanger van de naar Brigton teruggekeerde Percy Tau, terwijl Michel Vlap niet eens in de wedstrijdselectie zat.Anderlecht bleef echter druk ontwikkelen richting de kooi van Romo, maar pogingen van topschutter Lukas Nmecha (2x) en Matt Miazga misten scherpte. OHL kreunde, maar brak niet en wat niemand nog voor mogelijk hield gebeurde toch nog in het absolute slot van de wedstrijd. Killian Sardella haakte Mathieu Maertens in de zestien, waarna Thomas Henry Anderlecht-doelman Timon Wellenreuther van op de stip kansloos liet en OHL alsnog een onverhoopte driepunter bezorgde. Paars-wit gooide zo nog maar eens punten te grabbel in de slotfase van een wedstrijd. OHL is de winnaar van de speeldag en komt met 32 punten op een met Anderlecht gedeelde vierde plaats terecht, op zeven punten van landskampioen en leider Club Brugge, dat zondagavond nog op bezoek gaat bij STVV. Oud-Heverlee Leuven en niet Anderlecht profiteert zo optimaal van het puntenverlies van Racing Genk, Charleroi, Antwerp en Beerschot.