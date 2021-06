RSC Anderlecht gaat langer door met Majeed Ashimeru. De Ghanees ondertekent een contract tot 2025 bij paars-wit. Dat heeft de Brusselse club vrijdag gemeld.

Majeed Ashimeru, die tijdens de afgelopen wintertransferperiode door RB Salzburg werd uitgeleend aan paars-wit, is nu officieel een Mauve. RSCA neemt de 23-jarige middenvelder definitief over van de Oostenrijkse club.

'Ondanks een moeilijke integratie door het coronavirus en een blessure heeft Majeed in zijn beste momenten laten zien wat hij ons kan bijbrengen', reageert Peter Verbeke, sportief directeur. 'Hij heeft een prima vista en passing, gekoppeld aan snelheid en infiltratievermogen, interessante kwaliteiten om ons middenveld iets extra bij te brengen de volgende seizoenen.'

