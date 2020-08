Percy Tau voetbalt dit seizoen voor RSC Anderlecht. De Brusselse club heeft de transfer van de Zuid-Afrikaanse aanvaller woensdag officieel bekendgemaakt. De 26-jarige Tau was vorig seizoen aan de slag bij Club Brugge.

De Zuid-Afrikaan werd door blauw-zwart vorig seizoen gehuurd van de Engelse club Brighton & Hove Albion. Tau, 21-voudig Zuid-Afrikaans international, was bij Club goed voor dertig officiële duels. Daarin scoorde hij vier keer en gaf acht assists. Eerder had hij in België een verleden bij tweedeklasser Union Sint-Gillis.

Sportief directeur Peter Verbeke is blij met de komst van Tau. 'Percy is een speler die de hoofdstad en de competitie reeds kent. Hij is een creatieve, technisch sterke, snelle en wendbare speler en kan op verschillende aanvallende posities uit de voeten. Daarnaast heeft hij reeds aangetoond efficiënt en beslissend te kunnen zijn. We moeten hem door een gebrek aan voorbereiding nog even tijd geven om belangrijk te zijn voor ons, maar we zijn natuurlijk blij met zijn toegevoegde waarde voor onze kern.'

Tau zelf kijkt uit naar de samenwerking met zijn nieuwe ploegmaats en de technische staf. 'Ik maak deel uit van een elftal dat altijd wil voetballen en aanvallen. Dat is me op het lijf geschreven. RSC Anderlecht past bij mijn voetbalstijl. We zijn voor elkaar gemaakt. Ik zal er alles aan doen om mijn steentje bij te dragen en de club terug te loodsen naar waar ze thuishoort: de top van het Belgische voetbal.'

