Anderlecht neemt linksachter Bogdan Michailitsjenko over van Zorja Loehansk. De 23-jarige Oekraïner ondertekende een contract voor vier seizoenen. Dat heeft paars-wit maandag bekendgemaakt.

De Oekraïense jeugdinternational vindt het een eer om voor een grote club als Anderlecht te mogen uitkomen. 'De voetbalfilosofie van RSCA past bij mijn kwaliteiten', stelt Michailitsjenko. 'Ik zal er alles aan doen om mijn plaats te veroveren en het team te helpen de doelstellingen te halen.'

'Bogdan heeft op amper 23-jarige leeftijd reeds heel wat wedstrijden op de teller', reageert sportief directeur Peter Verbeke. 'Hij moet ons snelheid, wendbaarheid en een gezonde agressiviteit brengen op de linksbackpositie. Daarenboven is hij zeer aanvallend ingesteld waardoor hij goed past in onze manier van spelen. Zoals al onze jonge spelers heeft hij nog werkpunten, maar gezien zijn prima ingesteldheid menen we dat hij dan ook progressie zal blijven boeken.'

Michailitsjenko, bij Dynamo Kiev opgeleid, werd in 2019 na een eerdere uitleenbeurt definitief aangetrokken door Zorja Loehansk. Het voorbije seizoen speelde hij 35 wedstrijden. Daarin trof hij drie keer raak. De Oekraïner pakte ook 14 gele kaarten.

Bienvenue au club Mykha. 🇺🇦 Arrière gauche offensif de 23 ans. Bonne technique de frappe. Snel. Wendbaar. Goede voorzet. Groot loopvermogen. Et la volonté de progresser. 🟣⚪ https://t.co/tblHppl7GA https://t.co/8QPGEetIeT pic.twitter.com/BhZeUfb7qi — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 3, 2020

De Oekraïense jeugdinternational vindt het een eer om voor een grote club als Anderlecht te mogen uitkomen. 'De voetbalfilosofie van RSCA past bij mijn kwaliteiten', stelt Michailitsjenko. 'Ik zal er alles aan doen om mijn plaats te veroveren en het team te helpen de doelstellingen te halen.' 'Bogdan heeft op amper 23-jarige leeftijd reeds heel wat wedstrijden op de teller', reageert sportief directeur Peter Verbeke. 'Hij moet ons snelheid, wendbaarheid en een gezonde agressiviteit brengen op de linksbackpositie. Daarenboven is hij zeer aanvallend ingesteld waardoor hij goed past in onze manier van spelen. Zoals al onze jonge spelers heeft hij nog werkpunten, maar gezien zijn prima ingesteldheid menen we dat hij dan ook progressie zal blijven boeken.' Michailitsjenko, bij Dynamo Kiev opgeleid, werd in 2019 na een eerdere uitleenbeurt definitief aangetrokken door Zorja Loehansk. Het voorbije seizoen speelde hij 35 wedstrijden. Daarin trof hij drie keer raak. De Oekraïner pakte ook 14 gele kaarten.