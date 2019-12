KV Oostende heeft zondag op de zeventiende speeldag van de Jupiler Pro League de punten thuisgehouden tegen Anderlecht: 3-2. KVO wint opnieuw sinds eind augustus. Paars-wit verliest voor het eerst onder coach Frank Vercauteren.

Anderlecht recupereerde na meer dan twee maanden blessureleed sterkhouder Vincent Kompany, maar slikte met zijn patron in de basis meteen een opdoffer.

Doelman Hendrik Van Crombrugge ging op een terugspeelbal aan het knoeien en Joseph Akpala luisterde zijn terugkeer bij KVO dadelijk op met de 1-0. Paars-wit moest nu komen, maar liep in het mes van de thuisploeg. Kompany ging onder een lange bal door, waarna Akpala eerst Kana dol draaide en dan uithaalde. Van Crombrugge duwde de bal in de voeten van Michiel Jonckheere (32.) die de 2-0 nette.

Oostende liet vlak na de koffie de 3-0 liggen, waarna Anderlecht een strafschop kreeg na hands van Ndenbe. Roofe trapte echter als een miniem op doelman Dutoit.

Die nieuwe klap kwamen de Brusselaars niet meer te boven. Andrew Hjulsager (81.) dikte in het slot aan tot de pijnlijke 3-0, waarna de bezoekers via Nacer Chadli (84.) nog milderden tot 3-1. Invaller Jeremy Doku (90.+1) gaf met de aansluitingstreffer weer hoop.

Anderlecht drong nog aan, maar kwam niet meer op gelijke hoogte.

Oostende doet een goede zaak in de stand en komt samen met KV Kortrijk, dat later zondag AA Gent ontvangt, op de dertiende plaats met vijftien punten. Anderlecht staat amper twee plaatsen hoger met 21 punten. Op de achttiende speeldag ontvangt Anderlecht in Brussel Charleroi. KVO moet naar Eupen.