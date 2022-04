Na een 2-3 bij KV Kortrijk heeft Anderlecht zich geplaatst voor de Champions' play-off. AA Gent valt daardoor uit de boot.Charleroi en Genk gaan naar de Europe play-offs.

RSC Anderlecht heeft zich zondag op de 34e en laatste speeldag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League geplaatst voor de Champions' play-offs (top 4). Paars-wit won met dichtgeknepen billen in Kortrijk (2-3).

De Brusselaars moesten winnen en deden dat ook. Het werd 2-3 op het veld van Kortrijk. Anderlecht kwam op achterstand nadat Sainsbury wist te scoren van op de stip (20.), maar kwam langszij dankzij Zirkzee (25.) Ait El Hadj (52.) en Kouame (57.) pikten elk nog hun goaltje mee. Reynolds maakte in de 67e minuut nog de aansluitingstreffer.

Anderlecht staat na de overwinning derde met 64 punten en plaatst zich voor de Champions' Play-offs. Kortrijk staat 13e met 47 punten.

KAA Gent keek OH Leuven in de ogen. De Oost-Vlamingen gaven de bezoekers voetballes en wonnen met 5-0. De Sart opende de score (42.), Tissoudali (48., 89. 90.) en Hjulsager diepten die voorsprong verder uit. Gent strandt ondanks de winst op de vijfde plaats in het klassement met 62 punten, OHL staat 11e met 41 punten.

Club Brugge en KV Mechelen stonden ook tegenover mekaar. De West-Vlamingen wonnen met 2-0 via Rits (20.) en Skov Olsen (76.). Club had zijn ticket voor de Champions' Play-offs al beet. Blauw-Zwart telt na 34 speeldagen 72 punten en staat tweede na Union dat met 74 eindigt. KV Mechelen bezet de 7e plaats met 52 punten en plaatst zich zo voor de Europe play-offs.

Amok

Het duel tussen koploper Union en degradant Beerschot werd enkele minuten voor affluiten gestaakt. Bezoekende fans maakten in het Joseph Marien Stadion amok en wierpen objecten op het veld. Het stond op dat moment nog 0-0.

Kristian Thorstvedt viert samen met ploegmaats en Genkse supporters zijn doelpunt © Belga

Charleroi en Genk wel, Sint-Truiden niet

Ook Charleroi en KRC Genk plaatsten zich voor die Europe play-offs. Sint-Truiden redde het niet en valt uit de top acht.

De Kanaries gaven Standard geen kans en wonnen met 3-0. Hara (23.), Hayashi (28.) en Klauss (77.) wisten te scoren voor STVV. Tevergeefs. Sint-Truiden valt nipt buiten de top acht nadat KRC Genk met 0-2 won in Seraing. STVV staat negende met 51 punten, Standard bezet de 14e plaats met 36 punten.

Seraing, dat barrages moet spelen tegen tweedeklasser RWDM voor behoud in de hoogste klasse, nam het op tegen KRC Genk. De Limburgers deden wat ze moesten doen en wonnen met 0-2 tegen een tienkoppig Seraing. Dabila werd in de 35e minuut met rood van het veld gestuurd. Ito (44.) en Thorstvedt (55.) waren de doelpuntenmakers.

Genk staat achtste en plaatst zich zo nipt voor de play-offs met 51 punten, met een beter doelsaldo dan STVV. Seraing staat 17e en voorlaatste met 28 punten.

Charleroi stond zondagavond tegenover SV Zulte Waregem. De thuisploeg won zonder veel problemen met 3-0. Bayo wist twee keer te scoren (3., 16.) en een owngoal van Seck zette de 3-0 eindstand voor de rust al op het bord (28.). Charleroi staat zo na 34 speeldagen op de 6e plaats in het klassement en plaatst zich voor de play-offs voor de Europa League. Zulte Waregem staat 16e met 32 punten.

RSC Anderlecht heeft zich zondag op de 34e en laatste speeldag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League geplaatst voor de Champions' play-offs (top 4). Paars-wit won met dichtgeknepen billen in Kortrijk (2-3).De Brusselaars moesten winnen en deden dat ook. Het werd 2-3 op het veld van Kortrijk. Anderlecht kwam op achterstand nadat Sainsbury wist te scoren van op de stip (20.), maar kwam langszij dankzij Zirkzee (25.) Ait El Hadj (52.) en Kouame (57.) pikten elk nog hun goaltje mee. Reynolds maakte in de 67e minuut nog de aansluitingstreffer. Anderlecht staat na de overwinning derde met 64 punten en plaatst zich voor de Champions' Play-offs. Kortrijk staat 13e met 47 punten. KAA Gent keek OH Leuven in de ogen. De Oost-Vlamingen gaven de bezoekers voetballes en wonnen met 5-0. De Sart opende de score (42.), Tissoudali (48., 89. 90.) en Hjulsager diepten die voorsprong verder uit. Gent strandt ondanks de winst op de vijfde plaats in het klassement met 62 punten, OHL staat 11e met 41 punten. Club Brugge en KV Mechelen stonden ook tegenover mekaar. De West-Vlamingen wonnen met 2-0 via Rits (20.) en Skov Olsen (76.). Club had zijn ticket voor de Champions' Play-offs al beet. Blauw-Zwart telt na 34 speeldagen 72 punten en staat tweede na Union dat met 74 eindigt. KV Mechelen bezet de 7e plaats met 52 punten en plaatst zich zo voor de Europe play-offs. Het duel tussen koploper Union en degradant Beerschot werd enkele minuten voor affluiten gestaakt. Bezoekende fans maakten in het Joseph Marien Stadion amok en wierpen objecten op het veld. Het stond op dat moment nog 0-0.Ook Charleroi en KRC Genk plaatsten zich voor die Europe play-offs. Sint-Truiden redde het niet en valt uit de top acht.De Kanaries gaven Standard geen kans en wonnen met 3-0. Hara (23.), Hayashi (28.) en Klauss (77.) wisten te scoren voor STVV. Tevergeefs. Sint-Truiden valt nipt buiten de top acht nadat KRC Genk met 0-2 won in Seraing. STVV staat negende met 51 punten, Standard bezet de 14e plaats met 36 punten. Seraing, dat barrages moet spelen tegen tweedeklasser RWDM voor behoud in de hoogste klasse, nam het op tegen KRC Genk. De Limburgers deden wat ze moesten doen en wonnen met 0-2 tegen een tienkoppig Seraing. Dabila werd in de 35e minuut met rood van het veld gestuurd. Ito (44.) en Thorstvedt (55.) waren de doelpuntenmakers. Genk staat achtste en plaatst zich zo nipt voor de play-offs met 51 punten, met een beter doelsaldo dan STVV. Seraing staat 17e en voorlaatste met 28 punten. Charleroi stond zondagavond tegenover SV Zulte Waregem. De thuisploeg won zonder veel problemen met 3-0. Bayo wist twee keer te scoren (3., 16.) en een owngoal van Seck zette de 3-0 eindstand voor de rust al op het bord (28.). Charleroi staat zo na 34 speeldagen op de 6e plaats in het klassement en plaatst zich voor de play-offs voor de Europa League. Zulte Waregem staat 16e met 32 punten.