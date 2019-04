opinie

'Anderlecht moet de nostalgie bannen en de blik richten op de toekomst'

Peter t'Kint Redacteur bij Sport/Voetbalmagazine

De klad zit er al veel langer in, Anderlecht was de voorbije jaren te veel kiekenkot zonder visie, zegt Peter T'Kint. 'Maar geen paniek: het geld is er, het talent ook. Zaak is nu om de nostalgie te bannen.'

© BELGAIMAGE