In zijn zoektocht naar een nieuwe doelman is Anderlecht uitgekomen bij de Nederlander Joël Drommel, de eerste doelman van FC Twente.

Anderlecht nam vorige maand contact op met de entourage van Drommel en de speler zelf staat naar verluidt niet weigerachtig tegenover een transfer naar paars-wit. De komst van Drommel staat of valt wel met een eventueel vertrek van Hendrik Van Crombrugge.

Drommel zou het immers niet zien zitten om zijn status van eerste doelman bij FC Twente in te ruilen voor een rol als bankzitter. Daarom is Club Brugge, waar Simon Mignolet een sterk seizoen keepte, in principe geen optie voor hem.

Halfweg het seizoen 2017/18 brak Drommel helemaal door bij FC Twente en was hij de penaltyheld in een bekerduel tegen Ajax toen hij een strafschop van Matthijs de Ligt stopte. Vorig seizoen beleefde de 23-jarige keeper een topjaar: hij pakte de titel in de Nederlandse tweede klasse en werd uitgeroepen tot beste doelman van de competitie. Dit seizoen moest Drommel zich 43 keer omdraaien en hield hij slechts zes keer een clean sheet.

Naast zijn 1,93 meter valt Drommel vooral op door zijn meevoetballende kwaliteiten. Dankzij een verleden als veldspeler - hij koos pas op zijn 16e voor een carrière als doelman - kan de Nederlander gemakkelijk met rechts én links een bal trappen. En dat is niet toevallig het soort profiel waar Vincent Kompany naar op zoek is.

Dat Anderlecht na Bart Verbruggen, een 17-jarige keeper van NAC Breda, opnieuw interesse toont in een Nederlandse doelman heeft grotendeels te maken met de aanwezigheid van de nieuwe Nederlandse keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar. Die laatste maakte vorige week de stap van NAC Breda naar Anderlecht.

