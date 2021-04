RSC Anderlecht heeft zich geplaatst voor de Champions' play-off. De Brusselaars wonnen op de 34e en laatste speeldag in de reguliere competitie van de Jupiler Pro League met 0-1 op bezoek bij Sint-Truiden. Standard, AA Gent en KV Mechelen mogen zich, samen met KV Oostende, opmaken voor de Europe play-offs. Moeskroen zakt.

Anderlecht beet zijn tanden lang stuk op STVV. Pas in de slotfase kwam paars-wit op voorsprong. Yari Verschaeren (79.) opende de score. Dat volstond voor de paars-witte zege en het ticket voor de Champions' play-off. Club Brugge, Antwerp en KRC Genk waren eerder al zeker van een stek in de top vier. Anderlecht wipt in de stand nog over Genk naar de derde plaats.

KV Oostende, dat nog een kansje maakte op de Champions' play-off, kwam in eigen huis niet verder dan 1-1 tegen Cercle Brugge. Ike Ugbo (52.) scoorde voor de Bruggelingen, de gelijkmaker van Marko Kvasina (90.+3) viel te laat. KVO strandt als vijfde.

Club Brugge begint met 16 punten voorsprong aan play-off Club sluit de competitie af met 76 punten, zestien meer dan eerste achtervolger Antwerp (60), dat zaterdag zijn tweede plaats veiligstelde in een rechtstreeks duel met Racing Genk. De Limburgers sluiten de reguliere competitie af met 56 punten op de vierde plaats, Anderlecht stak hen zondag nog voorbij met een 0-1 zege op STVV. Het paars-wit van Vincent Kompany telt 58 punten. In de Champions' play-off nemen de vier clubs het twee keer tegen elkaar op. Na de halvering van de punten start Club met 38 punten, daarna volgen Antwerp (30), Anderlecht (29) en Genk (28). De landskampioen plaatst zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League, de vicekampioen komt in de derde kwalificatieronde terecht. De nummer drie gaat naar de laatste voorronde van de nieuwe Conference League. KV Oostende (na de halvering nog 27 punten), Standard (25), AA Gent (25) en KV Mechelen (24) spelen de Europe play-offs, de vervanger van Play-off II. Net als in de Champions' play-off spelen de vier teams twee keer tegen elkaar. De winnaar speelt barrages tegen de nummer vier uit de Champions' play-off, met als inzet het laatste Europese ticket, goed voor de tweede kwalificatieronde van de Conference League. De Bekerwinnaar komt terecht in de laatste voorronde van de Europa League. In de finale staan Genk en Standard tegenover elkaar. Als de Genkenaars de Beker winnen, verschuiven de Europese tickets nog.

Standard klopte KV Kortrijk met vlotte 3-0. João Klauss (45.), Selim Amallah (60., pen.) en Jackson Muleka (86.) troffen raak.

KV Mechelen won ruim met 1-4 op KV Kortrijk. Faïz Selemani (10.) opende de score voor de thuisploeg op strafschop, maar nadien was het al KVM dat de klok sloeg. Kerim Mrabti (28., pen.), Nikola Storm (35. en 46.) en Rob Schoofs (82.) deden de netten trillen.

AA Gent liet er geen gras over groeien bij Zulte Waregem (2-7). Via Alessio Castro-Montes (14. en 40.) en Roman Yaremchuk (29.) stond het bij de rust 0-3 voor. Na de koffie diepten Michael Ngadeu-Ngadjui(48.), Vadis Odjidja (63.), Alexandre De Bruyn (75.) en opnieuw Yaremchuk (84.) de score voor de Buffalo's verder uit naar vooroorlogse cijfers. Gianni Bruno (80.) en Ewoud Pletinckx (86.) redden tussendoor de eer voor SVZW.

Oostende, Standard, AA Gent en KV Mechelen mogen zich dus opmaken voor de Europe play-offs. Beerschot is de ongelukkige en valt net uit de top acht. Ook voor Zulte Waregem en OH Leuven zit het seizoen erop.

Moeskroen zakt

Moeskroen voetbalt volgend seizoen in de 1B Pro League. De Henegouwers verloren op het veld van leider Club Brugge met 4-2. Waasland-Beveren, dat met 1-2 won bij OH Leuven, speelt barrages om het behoud tegen de nummer twee uit 1B, Seraing.

De eerste helft bleven doelpunten tussen Club en Moeskroen uit. Hamdi Harbaoui (51.) zette de bezoekers in het Jan Breydelstadion kort na halfweg op 0-1, maar de thuisploeg reageerde snel via Charles De Ketelaere (55.). Toen Hans Vanaken (64.) de 2-1 scoorde, stond Moeskroen met de rug tegen de muur. Matias Silvestre (72.) bracht de Henegouwers toch weer op gelijke hoogte. Na treffers van Noa Lang (85.) en Bas Dost (89.) hield Club de punten thuis.

Waasland-Beveren kwam aan Den Dreef op het halfuur op voorsprong, dankzij Louis Verstraete (30.). Siebe Schrijvers (47.) tekende snel na de rust voor de Leuvense gelijkmaker, maar de bezoekers waren niet geklopt. Opnieuw Verstraete (67.) zorgde voor de 1-2. Waasland-Beveren en Moeskroen tellen onderin 1A elk 31 punten. Waasland-Beveren won echter een partij meer en moet als zeventiende in 1A barrages om behoud/promotie spelen tegen Seraing. De Luikenaars eindigden in de tweede klasse als tweede achter de ongenaakbare kampioen Union.

Moeskroen speelde sinds de jaargang 2014/15 in de hoogste klasse. Waasland-Beveren voetbalt vanaf 2012/13 weer op het hoogste niveau, maar flirt nagenoeg ieder seizoen met de degradatie.

Anderlecht beet zijn tanden lang stuk op STVV. Pas in de slotfase kwam paars-wit op voorsprong. Yari Verschaeren (79.) opende de score. Dat volstond voor de paars-witte zege en het ticket voor de Champions' play-off. Club Brugge, Antwerp en KRC Genk waren eerder al zeker van een stek in de top vier. Anderlecht wipt in de stand nog over Genk naar de derde plaats. KV Oostende, dat nog een kansje maakte op de Champions' play-off, kwam in eigen huis niet verder dan 1-1 tegen Cercle Brugge. Ike Ugbo (52.) scoorde voor de Bruggelingen, de gelijkmaker van Marko Kvasina (90.+3) viel te laat. KVO strandt als vijfde. Standard klopte KV Kortrijk met vlotte 3-0. João Klauss (45.), Selim Amallah (60., pen.) en Jackson Muleka (86.) troffen raak. KV Mechelen won ruim met 1-4 op KV Kortrijk. Faïz Selemani (10.) opende de score voor de thuisploeg op strafschop, maar nadien was het al KVM dat de klok sloeg. Kerim Mrabti (28., pen.), Nikola Storm (35. en 46.) en Rob Schoofs (82.) deden de netten trillen. AA Gent liet er geen gras over groeien bij Zulte Waregem (2-7). Via Alessio Castro-Montes (14. en 40.) en Roman Yaremchuk (29.) stond het bij de rust 0-3 voor. Na de koffie diepten Michael Ngadeu-Ngadjui(48.), Vadis Odjidja (63.), Alexandre De Bruyn (75.) en opnieuw Yaremchuk (84.) de score voor de Buffalo's verder uit naar vooroorlogse cijfers. Gianni Bruno (80.) en Ewoud Pletinckx (86.) redden tussendoor de eer voor SVZW. Oostende, Standard, AA Gent en KV Mechelen mogen zich dus opmaken voor de Europe play-offs. Beerschot is de ongelukkige en valt net uit de top acht. Ook voor Zulte Waregem en OH Leuven zit het seizoen erop. Moeskroen voetbalt volgend seizoen in de 1B Pro League. De Henegouwers verloren op het veld van leider Club Brugge met 4-2. Waasland-Beveren, dat met 1-2 won bij OH Leuven, speelt barrages om het behoud tegen de nummer twee uit 1B, Seraing.De eerste helft bleven doelpunten tussen Club en Moeskroen uit. Hamdi Harbaoui (51.) zette de bezoekers in het Jan Breydelstadion kort na halfweg op 0-1, maar de thuisploeg reageerde snel via Charles De Ketelaere (55.). Toen Hans Vanaken (64.) de 2-1 scoorde, stond Moeskroen met de rug tegen de muur. Matias Silvestre (72.) bracht de Henegouwers toch weer op gelijke hoogte. Na treffers van Noa Lang (85.) en Bas Dost (89.) hield Club de punten thuis. Waasland-Beveren kwam aan Den Dreef op het halfuur op voorsprong, dankzij Louis Verstraete (30.). Siebe Schrijvers (47.) tekende snel na de rust voor de Leuvense gelijkmaker, maar de bezoekers waren niet geklopt. Opnieuw Verstraete (67.) zorgde voor de 1-2. Waasland-Beveren en Moeskroen tellen onderin 1A elk 31 punten. Waasland-Beveren won echter een partij meer en moet als zeventiende in 1A barrages om behoud/promotie spelen tegen Seraing. De Luikenaars eindigden in de tweede klasse als tweede achter de ongenaakbare kampioen Union. Moeskroen speelde sinds de jaargang 2014/15 in de hoogste klasse. Waasland-Beveren voetbalt vanaf 2012/13 weer op het hoogste niveau, maar flirt nagenoeg ieder seizoen met de degradatie.