RSC Anderlecht heeft de komst van de Deense international Jacob Bruun Larsen officieel bekendgemaakt. Paars-wit huurt de flankaanvaller tot het einde van het seizoen van het Duitse Hoffenheim.

De 22-jarige Bruun Larsen speelde bij de jeugd van Borussia Dortmund en stootte er door tot de eerste ploeg. Een jaar geleden maakte hij de overstap naar Hoffenheim. Daar was hij helemaal uit beeld verdwenen. Bij Anderlecht moet hij weer het nodige vertrouwen opdoen.

Goede voeten

'Jacob heeft snelheid, kracht, is man tegen man zeer sterk en heeft goede voeten', zegt sportdirecteur Peter Verbeke. 'Allemaal kwaliteiten die ons kunnen helpen om onze objectieven te bereiken.'

Bruun Larsen poseerde gisteren al met het Anderlecht-shirt met rugnummer 11 in de marge van de thuiswedstrijd tegen Waasland-Beveren. De Deen zag zijn toekomstige ploegmaats hun tanden stuk bijten op het kelderteam (0-0).

