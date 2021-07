Op twee weken van de competitiestart tankte Anderlecht een beetje vertrouwen in Nederland. Vrijdag tegen Ajax volgt de laatste test voor het team van Vincent Kompany. Het succes van paars-wit zal afhangen van de vervangers van Lukas Nmecha en Albert Sambi Lokonga.

Welkom bij Voetbalvereniging Dirkshorn. We zitten in niemandsland, ergens in een uithoek van Noord-Holland tussen Alkmaar en Den Helder. Van hieruit is het in westelijke richting twaalf kilometer rijden naar de Noordzee en is het een goede twintig kilometer bollen richting Waddenzee in het noorden. Je moet bij wijze van spreken over een betrouwbaar navigatiesysteem beschikken om hier heelhuids te geraken. Bij wielerfans is Dirkshorn bekend als de hometown van de gevallen wielerheld Thomas Dekker. Zijn ouders wonen er nog, maar eind 2016 durfden ze een maand lang niet over straat te lopen na de publicatie van Thomas Dekker - Mijn gevecht waarin zoonlief zijn dopinggebruik en andere onzedige uitspattingen toegaf. In vergelijking met het geruchtmakende levensverhaal van Dekker is het relaas van de lokale voetbaltrots V.V. Dirkshorn niet meer dan een stationsromannetje. De club is allesbehalve een hoogvlieger: het speelt in 4e klasse, het zevende en op een na laagste niveau in Nederland, en in het 90-jarige bestaan hebben ze nog nooit een club uit de Eredivisie of Eerste Divisie op bezoek gehad in de KNVB-beker. Mensen uit de buurt krijgen enkel topvoetbal te zien wanneer AZ hier oefenduels komt spelen op het AFAS trainingscomplex dat niet toevallig vernoemd is naar de hoofdsponsor van AZ. Maar de greenkeeper van V.V. Dirkshorn heeft een reputatie van hier tot in Alkmaar. De samenwerking begon in 2003 en intussen zijn de Alkmaarders tijdens de zomer vaste klant in Dirkshorn. 'AZ komt elk jaar terug omdat we hen een mooi veld kunnen aanbieden', zegt Jan Wilthagen, die al dertig jaar actief is binnen V.V. Dirkshorn. 'Ik kreeg zelfs complimenten van de manager van Anderlecht. Volgens hem ligt het veld er beter bij dan sommige pleinen in eerste klasse in België. Mijn geheim? Tijd, aandacht en de juiste behandeling. ( lacht) Oleksandria is hier al twee keer komen spelen. We hebben Dundee United, Midtjylland en Eendracht Aalst over de vloer gekregen. OFI Kreta komt eind juli op bezoek. Maar de grootste club die hier tot nu toe is komen voetballen? Volgens mij is dat Anderlecht...' Vorige week moest je dus in Nederland zijn om een glimp op te vangen van de spelers van Anderlecht. Zaterdagmiddag stond er op het veld van Alkmaarsche Boys - een reeksgenoot van V.V. Dirkshorn - een wedstrijd op het programma tegen Utrecht en enkele uren later was er het duel met AZ. Anderlecht was on tour maar behalve drie dappere leden van Mauves Army werd Royal Sporting Club Anderlecht niet achternagereden door een horde groupies.Door omstandigheden speelde Anderlecht slechts één wedstrijd op Belgische bodem - weliswaar achter gesloten deuren - en de galawedstrijd tegen Ajax wordt voor de supporters de eerste gelegenheid om de ploeg live aan het werk te zien. Tijdens de week werden de supporters van Anderlecht via de sociale media geëntertaind met de reeks Summercamp, waarvan de afleveringen toepasselijke namen droegen als Fun At Work, OverLoad en The Chill Room. Officieel was de wedstrijd AZ-Anderlecht niet toegankelijk voor het publiek, maar het aantal genodigden loopt snel op tot boven de tweehonderd. Maarten Martens, de nieuwe trainer van Jong AZ, is een van de gelukkigen. Net als Emma Heesters, zangeres, Nederlandse televisiefiguur én vriendin van Wesley Hoedt. De hoog opgeschoten verdediger speelt een thuismatch - hij groeide 13 kilometer zuidwaarts op in Heerhugowaard - en maakt zijn debuut voor Anderlecht. Terwijl de drie-eenheid Jos Donvil- Wouter Vandenhaute- Peter Verbeke en de staf al een tijdje de spelers monsteren, stapt Vincent Kompany enkele seconden voor de aftrap het veld op met Floribert Ngalula in zijn zog. Wat volgt is een spervuur aan Engelse krachttermen en protocollen. Find the trigger. Push! Love that Josh. Zijn positieve coaching wordt nu en dan afgewisseld met gelaatstrekken die niets aan de verbeelding overlaten. En we horen hem net niet vloeken wanneer zijn verdediging voor de zoveelste keer in de rug gepakt wordt door een lange bal. AZ is de eerste grote test voor Anderlecht en VK heeft een elftal opgesteld dat voor driekwart overeen zal komen met de basisploeg die aan de competitie zal beginnen thuis tegen Union Saint-Gilloise. De gevaarlijkste man in het eerste uur is zowaar Francis Amuzu, die in zijn eentje een paar keer de verdediging van de Nederlandse nummer drie van vorig seizoen oprolt, maar het ontbreekt Anderlecht duidelijk aan een diepe spits. Verbeke heeft zijn datascouts een tijdje geleden aan het werk gezet, maar de zoektocht naar de nieuwe Lukas Nmecha, een aanvaller die kracht, bewegelijkheid en scorend vermogen combineert, loopt telkens vast op de vraagprijs van de verkopende club. Met het oog op de derde voorronde in de Conference League, die op 5 augustus gespeeld wordt, moet de opvolger van Nmecha liever vandaag dan morgen op de payroll van Anderlecht staan. En toch staat Anderlecht er beter voor dan op hetzelfde moment vorig jaar. Team Kompany werd versterkt met Aaron Danks en Craig Bellamy en de hiërarchie binnen de trainersstaf staat vast. Een jaar geleden was de kleedkamer een arena waar Kompany en Frank Vercauteren diametraal tegenover elkaar stonden. Voor het eerst sinds zijn aankomst in het Lotto Park in de zomer van 2019 heeft Kompany het alleen voor het zeggen en dat liet hem toe om snel enkele belangrijke knopen door te hakken. Zo gaat de ex-Rode Duivel uit van twee systemen met veel flexibiliteit en op basis daarvan heeft hij per positie een paar spelers die geknipt zijn voor de job. Zo werd Antoine Colassin uit de spits gehaald om opnieuw op positie acht te spelen en zal nieuwkomer Sergio Gómez voornamelijk als linksback of wingback gebruikt worden. Het management beseft dat de ploeg vorig seizoen met een beetje geluk in de Champions play-offs geraakt is en deze keer willen ze niets aan het toeval overlaten. Het vertrouwen is groot bij de bewindvoerders van de club en in tegenstelling tot het tijdperk van Roger Vanden Stock en Herman Van Holsbeeck zullen ze niet snel in paniek slaan.