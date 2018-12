Anderlecht ontslaat coach Vanhaezebrouck

'Na de tegenvallende resultaten en het geleverde spel heeft de directie van RSC Anderlecht unaniem beslist om de samenwerking met coach Hein Vanhaezebroeck te beëindigen', klinkt het in een mededeling.

'De ploeg haalt te weinig punten in de Belgische competitie, en zowel in de Beker van België als in de Europa League zijn we te vroeg uitgeschakeld. We hopen dat we het tij snel kunnen laten keren', aldus Sportief Directeur Michael Verschueren. "We willen Hein Vanhaezebrouck danken voor het harde werk voor de club', voegt hij eraan toe

Anderlecht sprokkelde in zijn jongste vier competitiewedstrijden slechts één punt. De nederlaag tegen Cercle was de zesde van het seizoen. In de stand staaat de club van Marc Coucke vierde, op elf punten van leider Racing Genk.