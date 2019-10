Sport/Voetbalmagazine brengt deze week een verhaal over de intriges achter de schermen bij Anderlecht. Een fragment.

Met volle overtuiging stapte RSC Anderlecht de wereld van Vincent Kompany binnen. En daar hoort de hofhouding van de Brusselaar ook bij. Hier en daar valt te horen dat het gewicht van zijn entourage binnen de clubstructuren te groot is.

Maar Kompany is nu eenmaal een loyale vriend. Dat bewees hij door de deuren van Neerpede te openen voor zijn maats Anthony Vanden Borre, Rodyse Munienge en noem maar op.

Brokken

Sinds een aantal maanden treedt ook Klaas Gaublomme, CEO en medeaandeelhouder van Bonka Circus, nadrukkelijk op de voorgrond. Gaublomme is verantwoordelijk voor de communicatie en branding van alle expedities van Kompany en zijn naam wordt nu genoemd om het departement RSCA International weer op het juiste spoor te zetten.

Tussen Gaublommes voorganger Aaron Kanwar en Coucke was er geen match - in een tijdsbestek van tien maanden vond er tussen de twee mannen slechts één officiële meeting plaats. Zelfs de organisatie van een tournee door de VS tijdens de voorbereiding, die uiteindelijk in het water viel door getalm van Verschueren, kon de brokken niet meer lijmen.

Gaublomme liet al verstaan dat hij met Kompany voor minstens drie jaar vastgebeiteld zit aan Anderlecht en dat hij het merk Anderlecht aan de andere kant van de Atlantische Oceaan kan verkopen. Hij speelde onder meer met het idee om de banden aan te halen met Roc Nation, het label van rapper Jay-Z waar Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne aan verbonden zijn.

Modernisering

Intussen heeft Coucke de spotlights ingeruild voor een rol op de achtergrond en werd Verschueren naar het mediafront gestuurd. De grondvesten van hun gezamenlijke onderneming blijven dezelfde: jongeren lanceren, de internationale toer opgaan en de modernisering doorvoeren van een club die op een ouderwetse manier bestuurd werd.

Het is enkel wachten op de resultaten. Maar ondanks de sportieve malaise is het discours van Verschueren nauwelijks veranderd. Zijn favoriete oneliner? Every crisis is an opportunity.

Lees het volledige verhaal in Sport/Voetbalmagazine van 9 oktober..