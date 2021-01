Miazga, Nmecha, Mukairu, Diaby, Ashimeru en straks ook Larsen: maak kennis met het huurlingenleger van Anderlecht.

Lukas Nmecha

Gehuurd van: Manchester City (Eng) Aankoopoptie: nee Leeftijd: 22 jaar Positie: spits Jupiler Pro League 2020/21: 19 wedstrijden, 11 doelpunten, 0 assists

In een interview met Sport/Voetbalmagazine liet de jonge spits zich onlangs ontvallen dat hij een verlengd verblijf in Brussel niet uitsluit. Dat zou een goede zaak zijn voor Anderlecht, want Nmecha ontpopte zich bij paars-wit tot een van de beste spitsen van de Belgische competitie.

Dat maakt van hem natuurlijk ook een gegeerde spits. Komende zomer al doorbreken bij Manchester City is wat te vroeg, maar Pep Guardiola volgt zijn prestaties wel op de voet. Om eventuele andere geïnteresseerde clubs af te troeven, zal Anderlecht in de buidel moeten tasten. Dat daar niet veel in zit, is genoegzaam geweten. Wil paars-wit Nmecha nog een jaar huren, dan zou er best Europees voetbal gehaald worden.

Matt Miazga

Gehuurd van: Chelsea (Eng) Aankoopoptie: nee Leeftijd: 25 jaar Positie: centrale verdediger Jupiler Pro League 2020/21: 13 wedstrijden

Sinds hij begin oktober bij Anderlecht neerstreek, speelde hij alles op twee wedstrijden na. De Poolse Amerikaan groeide uit tot een van de sterkhouders centraal in de verdediging bij paars-wit. De 20-voudige Amerikaanse international is voorlopig niet weg te denken uit de basiself van Vincent Kompany. Een voltreffer!

Matt Miazga © Belga Image

Paul Mukairu

Gehuurd van: Antalyaspor (Tur) Aankoopoptie: ja Leeftijd: 21 jaar Positie: linksbuiten Jupiler Pro League 2020/21: 12 wedstrijden, 2 goals, 4 assists

2,5 miljoen euro zou hij moeten kosten, maar hij hoopt alvast - zo vertelde hij aan La Dernière Heure - dat Anderlecht de aankoopoptie zal lichten. Want Paul Mukairu zou graag in Brussel blijven en verder groeien onder het goedkeurend oog van Vincent Kompany. De 21-jarige Nigeriaan toonde zich ook alvast op het veld gretig en droeg meer dan zijn steentje bij.

Paul Mukairu © Belga Image

Majeed Ashimeru

Gehuurd van: RB Salzburg (Aut) Aankoopoptie: ja Leeftijd: 21 jaar Positie: linksbuiten Jupiler Pro League 2020/21: -

In de Oostenrijkse Bundesliga was de 21-jarige Ghanees bij RB Salzburg dit seizoen goed voor vijf assists in negen wedstrijden. Bij Anderlecht hoopt de middenvelder nog meer speelkansen te krijgen, maar voorlopig volgt hij er een individueel programma. Kompany verwacht hem deze maand nog niet in de basiself.

Majeed Ashimeru © GETTY

Abdoulay Diaby

Gehuurd van: Sporting CP (Por) Aankoopoptie: ja Leeftijd: 29 jaar Positie: rechtsbuiten Jupiler Pro League 2020/21: -

Bij het Spaanse Getafe, dat hem in de eerste helft van dit seizoen leende van Sporting Lissabon, kwam Abdoulay Diaby niet aan de bak. Maar volgens Anderlecht is hij wel 'topfit en meteen inzetbaar'. Bovendien kent de Frans-Malinese spits, dankzij zijn eerdere ervaringen bij RE Mouscron en Club Brugge, de Belgische competitie door en door. De bedoeling van Kompany zou zijn om hem te koppelen aan Nmecha. Een gehuurd koningskoppel, zou dat kunnen?

Abdoulaye Diaby nog in actie bij Club Brugge © Belga Image

Jacob Bruun Larsen

Gehuurd van: Hoffenheim (Ger)

Aankoopoptie: nee

Leeftijd: 22 jaar

Positie: linksbuiten

Jupiler Pro League 2020/21: -

De transfer van de vleugelaanvaller is zo goed als rond. De jonge Deen, een naar verluidt talentvolle speler, wil bij Anderlecht een EK-selectie afdwingen.

Jacob Bruun Larsen bij Hoffenheim © Belga Image

