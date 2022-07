RSC Anderlecht heeft zondag zijn seizoen geopend met een 2-0 zege tegen KV Oostende op de openingsspeeldag van de Jupiler Pro League. Majeed Ashimeru (39.) zorgde voor de 1-0 ruststand. Fabio Silva (88.) legde de match in een beslissende plooi. Eerder won Antwerp bij KV Mechelen (0-2).

In het eerste halfuur vielen er geen noemenswaardige kansen te noteren in het Lotto Park. Tot verloren zoon Adrien Trebel Majeed Ashimeru vond in de zestienmeter. Die besloot in de verste hoek. In een duelrijke wedstrijd was de 1-0 voorsprong voor Anderlecht te krap, op het uur belandde een hard schot van Ndicka in het zijnet. RSCA-coach Felice Mazzu wisselde met nog tien minuten spelen huurling Esposito voor huurling Fabio Silva voorin. De Portugees toonde meteen zijn talent en bood Raman, nog een invaller, de 2-0 aan. Hij miste echter onbegrijpelijk. Silva maakte het vervolgens dan maar zelf af. Na een eerdere misser knalde hij knap in de verste hoek: 2-0. De lat van de kustploeg trilde nog in de blessuretijd na een vrije trap van Hoedt.

KV Oostende beëindigde de wedstrijd met een man minder. Fanos Katelaris pakte een tweede gele kaart in de 92e minuut.

Michel Frey scoort (x2)

Antwerp won eerder met 0-2 bij KV Mechelen. Michael Frey (31., 35. pen), die de voorkeur kreeg op Vincent Janssen, maakte indruk op Antwerp-coach Mark van Bommel.

Na zeven minuten dreigde de thuisploeg, Ngoy devieerde de bal tegen de paal. Aan de overzijde reageerde Nainggolan met een vrije trap tegen de lat.

The Great Old kwam na ruim een halfuur op voorsprong. Frey deed de netten trillen na een mooie schijnbeweging. Meteen daarna kregen de bezoekers een strafschop, ref Lambrechts wees naar de stip voor een overtreding van Wouters op De Laet. Frey trapte de elfmeter binnen: 0-2.

Na de pauze ging KVM op zoek naar de aansluitingstreffer, maar Antwerp-doelman Butez stond pal. Antwerp, dat donderdag in de Conference League thuis op 0-0 bleef steken tegen het Kosovaarse Drita, kwam niet meer in de problemen.

